Zürcher Opernhaus: Internationaler Wettbewerb für Neubau mit 500 Millionen Franken

Kanton Zürich und Opernhaus Zürich starten einen Projektwettbewerb für den Ersatz des Erweiterungsbaus. Die Baukosten werden auf rund 500 Millionen Franken geschätzt.

Das Zürcher Opernhaus steht vor einer grundlegenden Erneuerung. Der Kanton Zürich und das Opernhaus Zürich haben am Freitag einen internationalen Projektwettbewerb für einen Neubau gestartet. Teams aus aller Welt können ab sofort Vorschläge für den Ersatz des bisherigen Erweiterungsbau s einreichen.

Das Opernhaus Zürich rechnet für die Sanierung und Erweiterung mit Baukosten von 500 Millionen Franken. Die Summe basiert nach Angaben des Hauses auf aktuellen Schätzungen und bildet den finanziellen Rahmen für das Vorhaben.

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Selektiver Wettbewerb wählt 25 Teams aus

Der Wettbewerb ist selektiv angelegt. Eine Fachjury wählt aus den weltweiten Bewerbungen zunächst 25 Teams aus, die im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. Das Siegerprojekt soll Ende 2027 feststehen.

Ausgangspunkt ist der Erweiterungsbau, der im Volksmund als "Fleischkäse" bezeichnet wird. Das Opernhaus teilte am Freitag mit, dass dieser Bau den betrieblichen Anforderungen längst nicht mehr genüge. Deshalb soll er abgerissen werden.

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Opernhaus und Kanton begründen den Neubau

Das Opernhaus Zürich begründet den Schritt mit den betrieblichen Anforderungen des Hauses. Der bestehende Erweiterungsbau erfülle diese Anforderungen nicht mehr, weshalb der Kanton Zürich und das Opernhaus gemeinsam einen neuen Weg wählen.

Der Kanton Zürich tritt als Partner des Opernhauses auf und trägt den Wettbewerb gemeinsam mit dem Haus. Die Auswahl der Entwürfe liegt bei der Fachjury, die die weltweiten Bewerbungen sichtet und die Teilnehmer bestimmt.

Bauzeit, Interimsspielstätten und Finanzierung

Während der vier bis sechsjährigen Bauzeit muss der Betrieb des Opernhauses weichen. Für diese Phase sind Interimsspielstätten vorgesehen, in denen der Spielbetrieb weitergeführt werden soll.

Die Finanzierung erfolgt über die öffentliche Hand sowie über private Beiträge. Der Baubeginn ist laut Quelle für 2024 geplant, während das Siegerprojekt erst Ende 2027 feststehen soll. Die Quelle nennt keine Angaben, wie sich diese zeitlichen Angaben miteinander verbinden lassen.