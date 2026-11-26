Das Zürcher Obergericht hat einen 47-jährigen Italiener wegen versuchter Tötung mit einem Beil zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Strafe ist deutlich niedriger als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Ein 47-jähriger italienischer Staatsangehöriger hat am Freitagnachmittag vor dem Zürcher Obergericht seine Strafverteidigung für einen tödlichen Angriff mit einem Beil gehört. Der Angeklagte muss sich nun den rechtlichen Folgen stellen, nachdem er seinen Arbeitskollegen in einem Lebensmittelbetrieb in Zürich schwer verletzt hat. Die Verhandlung bildet den Abschluss eines strafrechtlichen Verfahrens, das im November 2024 durch das Bezirksgericht Zürich eingeleitet und mit einer Vorstrafe belegt wurde.

Gerichtsurteil im Überblick und Strafhöhe

Das Zürcher Obergericht bestätigte die Grundentscheidung des erstinstanzlichen Bezirksgerichts und verhängte eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren. Diese Haftstrafe gilt als die zentrale rechtliche Konsequenz für den bewaffneten Angriff, der im November 2024 geschah. Das Gericht wies den Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine deutlich höhere Strafe von zwölf Jahren ab und urteilte, dass die Strafdimension der Tat zwar schwer, aber nicht im selben Maße wie vom Anklagebüro gefordert einzustufen ist. Die Verkündung des Urteils durch das höhere Gericht in Zürich stellt die rechtskräftige Grundlage für den weiteren Vollzug dar.

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Tathergang und Hintergrund der Tat

Die tatorientierten Details des Vorfalls wurden vom Bezirksgericht Zürich bereits in der ersten Instanz aufgeklärt. Im November 2024 lauerte der damals 45-jährige Beschuldigte seinem Arbeitskollegen frühmorgens in den Räumlichkeiten eines Zürcher Lebensmittelbetriebs auf. Der Tathergang war durch eine maskierte Annäherung gekennzeichnet, was die Planmäßigkeit des Angriffs unterstreichte. Der Beweggrund für die Tat liegt in einer ausserehelichen Beziehung, die zwischen dem Opfer und der Ehefrau des Täters bestand. Diese emotionale Verstrickung bildete den direkten Auslöser für die aggressive Konfrontation im beruflichen Umfeld.

Sachverhalt und Schwere der Verletzungen

Während des Zusammenpralls schlug der Angreifer seinem Rivalen dreimal mit der stumpfen Seite eines Handbeils gegen den Kopf. Die medizinischen Folgen dieser Schläge bestanden in Platzwunden und einer Weichteilschwellung am Kopf des Opfers. In einem anschließenden physischen Gerangel gelang es dem Verletzten jedoch, die Waffe aus der Hand des Täters zu entwenden, was möglicherweise eine weitere Eskalation der Gewalt verhinderte. Die körperlichen Schäden waren akut, führten jedoch nicht zu lebensbedrohlichen Zuständen, die im Gerichtsverfahren eine zentrale Rolle bei der Einstufung der Schwere gespielt hätten.

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Rechtliche Differenzierung und Antrag der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hatte im Verfahren eine strenge rechtliche Einordnung verlangt und eine Verurteilung wegen versuchten Mordes sowie eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren gefordert. Zudem beantragte sie eine zehnjährige Landesverweisung für den Angeklagten. Das Bezirksgericht Zürich sah jedoch keine besondere Skrupellosigkeit, die den Tatbestand des versuchten Mordes erfüllen würde. Stattdessen wurde der Italiener lediglich der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig gesprochen. Diese rechtliche Nuance ist entscheidend für die Höhe der verhängten Strafe, da der Mordversuch eine wesentlich strengere gesetzliche Ahndung vorsieht.

Soziale Umstände und zivilrechtliche Folgen

Bei der Festlegung der Strafhöhe berücksichtigte das Gericht relevante soziale Faktoren. Aufgrund der in der Schweiz lebenden Familie des Angeklagten verzichtete das Gericht auf eine angeforderte Landesverweisung. Dies steht im Kontrast zum Antrag der Staatsanwaltschaft, zeigte aber den Willen des Gerichts, familiäre Bindungen im Schweizer Rechtsraum zu berücksichtigen. Parallel zur strafrechtlichen Verurteilung sprach das Bezirksgericht dem Opfer eine Genugtuung von 15'000 Franken zu. Diese finanzielle Entschädigung dient der Anerkennung des erlittenen Unrechts und der Linderung des erlittenen Schadens.

Verfahrensstatus und rechtliche Bestätigung

Die Entscheidung des Zürcher Obergerichts am Freitagnachmittag stellt eine Bestätigung der erstinstanzlichen Urteile dar, wobei die rechtliche Einordnung der Tat und die Strafmassnahme im Wesentlichen beibehalten wurden. Der 47-jährige Mann muss die nun feststehende Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren antreten. Das Verfahren zeigt die Arbeitsschritte der Schweizer Justiz von der Voruntersuchung über die erste Instanz bis zur Bestätigung durch das höhere Gericht. Alle Beteiligten haben die rechtlichen Konsequenzen für den November 2024 akzeptiert, wobei das Urteil die Schwere der Tat ohne die maximal mögliche Strafhöhe ahndet.