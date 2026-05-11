Zürcher Kantonsrat stimmt sich für Förderklassenlesen auf, um Lernschwachen und verhaltensauffällige Schüler zu unterrichten.

Der Zürcher Kantonsrat hat sich für die Einführung von Förderschülern ausgesprochen, um Lehrschwachen und verhaltensauffällige Schüler in separaten Klassen zu unterrichten.

Der Zürcher Kantonsrat hat sich am Montag deutlich für die Einführung von Förderklassen ausgesprochen. Damit sollen Gemeinden die Möglichkeit haben, lernschwache und verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler in separaten Klassen zu unterrichten.

Der Kantonsrat will dieses Konzept einführen, da ein politischer Antrag abgelehnt wurde. Dies führte zur Debatte über die Notwendigkeit von Förderschülern, die unterrichtet werden sollten, wenn Eltern das Gefühl haben, nicht zurechtzukommen. Einige Vertreter der linken Parteien sahen hierin einen Angriff auf die integrative Schule und warnen vor hohen Kosten. Das Geschäft geht jetzt an die Redaktionskommission. Die Schlussabstimmung findet an einer der nächsten Sitzungen statt





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