Zürcher Kantonsrat lehnt Steuererleichterung für kinderlose Singles ab

Der Zürcher Kantonsrat hat eine Initiative abgelehnt, die eine steuerliche Gleichstellung kinderloser Singles mit Ehepaaren oder Familien beim Erben gefordert hätte. Das Erbe kinderloser Alleinstehender wird weiterhin mit dem höchsten Steuersatz belastet.

Der Kanton Zürich hält an seiner bisherigen Praxis bei der Erbschaftssteuer für kinderlose Singles fest. Eine im Kantonsrat eingebrachte Initiative, die eine steuerliche Gleichstellung mit Ehepaaren oder unverheirateten Personen mit Kindern forderte, konnte keine Mehrheit finden.

Dies bedeutet, dass das Erbe von Alleinstehenden ohne Kinder weiterhin mit dem höchsten Steuersatz belastet wird, während Ehepartner und Kinder der verstorbenen Person von der Erbschaftssteuer befreit sind. Freunde oder Personen, die dem Verstorbenen im Leben geholfen haben, müssen hingegen einen erheblichen Teil des Erbes an den Staat abführen. Die Initiative, angestoßen von Vertretern der GLP, zielte darauf ab, kinderlosen und unverheirateten Personen die Möglichkeit zu geben, eine Person ihres Vertrauens zu bestimmen, die steuerfrei erben kann.

Dies sollte insbesondere in Fällen relevant sein, in denen keine direkten Familienangehörigen vorhanden sind und das Erbe an enge Freunde oder Betreuungspersonen gehen soll. Der Initiant argumentierte, dass die aktuelle Regelung eine ungerechtfertigte Benachteiligung darstellt und nicht dem modernen Lebensentwurf vieler Menschen Rechnung trägt. Die Ablehnung der Initiative im Kantonsrat war jedoch mit 13 zu 60 Stimmen deutlich. Die Mehrheit der Parlamentarier sah keinen Grund, die bestehende Regelung zu ändern.

Die Gründe für die Ablehnung sind vielfältig und spiegeln die unterschiedlichen politischen Positionen im Kantonsrat wider. Die bürgerlichen Parteien argumentierten, dass die privilegierte Behandlung von Ehepartnern und Familien beim Erben eine wichtige gesellschaftliche Wertschätzung darstellt und erhalten bleiben sollte. Sie betonten die Bedeutung der Familie als Kernbestandteil der Gesellschaft und sahen in der Erbschaftssteuer eine Möglichkeit, diese zu unterstützen. Die SP hingegen positionierte sich grundsätzlich gegen einen weiteren Abbau der Erbschaftssteuer.

Sie argumentierte, dass die Erbschaftssteuer ein wichtiges Instrument zur Umverteilung von Vermögen sei und zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben beitrage. Ein weiterer Abbau der Steuer würde zu Lasten des Gemeinwohls gehen, so die SP. Die Ablehnung der Initiative wurde bereits im Vorfeld erwartet, da sowohl die bürgerlichen Parteien als auch die SP ihre ablehnende Haltung deutlich kommuniziert hatten. Die GLP, die die Initiative eingebracht hatte, konnte trotz ihrer Bemühungen keine breitere Unterstützung im Kantonsrat gewinnen.

Die Partei bedauerte das Ergebnis und kündigte an, sich weiterhin für eine gerechtere Erbschaftssteuerregelung einzusetzen. Die Debatte um die Erbschaftssteuer für kinderlose Singles ist ein Beispiel für die unterschiedlichen Auffassungen über die Rolle des Staates bei der Vermögensverteilung und die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensentwürfe. Die aktuelle Regelung im Kanton Zürich führt dazu, dass kinderlose Singles im Erbfall deutlich schlechter gestellt sind als Ehepaare oder Familien.

Während Ehepartner und Kinder das Erbe in der Regel steuerfrei erhalten können, müssen Freunde oder Betreuungspersonen einen erheblichen Teil des Erbes an den Staat abführen. Dies kann dazu führen, dass das Erbe, das dem Verstorbenen am Herzen lag, nicht in dem Umfang an die gewünschten Personen weitergegeben werden kann. Kritiker bemängeln, dass diese Regelung eine ungerechtfertigte Diskriminierung darstellt und nicht dem modernen Lebensentwurf vieler Menschen Rechnung trägt.

Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst gegen eine Ehe und Kinder und führen dennoch erfüllte Leben. Diese Menschen sollten auch im Erbfall nicht benachteiligt werden, so die Forderung der Initianten. Die Ablehnung der Initiative im Kantonsrat bedeutet, dass diese Ungleichbehandlung weiterhin bestehen bleibt. Es bleibt abzuwarten, ob es in Zukunft weitere Versuche geben wird, die Erbschaftssteuerregelung für kinderlose Singles zu ändern.

Die Debatte über die Erbschaftssteuer ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen und wird voraussichtlich auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der politischen Diskussion spielen. Die Frage, wie Vermögen im Erbfall verteilt werden soll, ist eine grundlegende Frage der sozialen Gerechtigkeit und der Gestaltung einer gerechten Gesellschaft





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