Zürcher Kantonsrat erlauben Poldis drei Jahre im Unterricht

Der Zürcher Kantonsrat stimmt dem Lehrermangel zu. Poldis dürfen künftig drei Jahre unterrichten und eine Weiterbildung absolvieren, um den Schulbetrieb zu sichern.

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag in erster Lesung eine weitreichende Entscheidung zur Bekämpfung des akuten Lehrermangel s getroffen. Mit einer deutlichen Mehrheit von 124 zu 47 Stimmen stimmte das Parlament für eine Anpassung der Regelung zur Beschäftigung von Personen ohne vollständiges Lehrerdiplom, im Volksmund als Poldis bezeichnet. Diese Neuerung soll den Schulbetrieb in Zeiten knapper Ressourcen stabilisieren und erlaubt künftig einen dreijährigen Einsatz statt der bisherigen einjährigen Befristung.

Neue Regeln für Poldis und Weiterbildungswege

Die Kernpunkte der beschlossenen Vorlage erlauben es Poldis, künftig bis zu drei Jahre in derselben Gemeinde zu unterrichten, sofern sie eine spezifische Weiterbildung absolvieren. Bisher war die Tätigkeit auf maximal ein Jahr beschränkt, bevor die betroffenen Personen die Gemeinde wechseln mussten. Dieser Wechsel sorgte regelmäßig für Instabilität im Unterricht und erschwerte die Kontinuität der pädagogischen Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Die neue Regelung bindet diese Zeit an die Voraussetzung, dass die Lehrenden Kurse an der Pädagogischen Hochschule besuchen.

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Ein zentrales Element der Neuerung ist die Anrechnung der absolvierten Weiterbildungskurse. Sollten die Poldis sich später für eine vollständige Lehrerausbildung entscheiden, werden die bereits besuchten Module anerkannt. Dieses Konzept soll eine Brücke schlagen zwischen kurzfristiger personeller Entlastung und langfristiger professioneller Qualifizierung. Es fördert damit den Übergang von der Notlösung hin zum regulierten Lehrerberuf und schafft Anreize für eine dauerhafte Integration in das Bildungssystem.

Parlamentarische Initiative und parteipolitische Fronten

Der Beschluss geht auf eine Parlamentarische Initiative zurück, die von den Fraktionen der Grünen, der FDP, der GLP und der AL eingebracht wurde. Die breite Unterstützung im Kantonsrat spiegelt die Dringlichkeit wider, die aus dem anhaltenden Mangel an qualifizierten Lehrkräften resultiert. Die Befürworter argumentieren, dass die Möglichkeit, drei Jahre zu unterrichten, die pädagogische Arbeit deutlich effektiver macht. Kontinuität im Klassenzimmer wird als wichtiger Faktor für den Lernerfolg der Schüler eingestuft. Die Initiative sieht vor, dass die zusätzliche Belastung durch die Weiterbildung von den Institutionen kompensiert wird.

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Gegen die Vorlage sprachen sich jedoch die Fraktionen der SP und der Mitte aus. Diese Parteien kritisierten, dass die aktuelle Lösung keine dauerhafte Lösung für den Strukturprobleme darstelle. Sie befürchteten, dass eine Notlösung nicht zum Standard im Bildungswesen werden darf. Die Ablehnung basierte auf der Sorge, dass die Professionalisierung des Lehrerberufs durch die dauerhafte Etablierung von Poldis untergraben werden könnte. Die politische Debatte zeigt somit eine klare Trennlinie zwischen pragmatistischen Sofortmaßnahmen und idealistischen Forderungen nach hohen Qualifikationsstandards.

Kritik der Bildungsdirektorin Silvia Steiner

Auch die Bildungsdirektorin des Kantons Zürich, Silvia Steiner von der Mitte, sprach sich öffentlich gegen die beschlossene Vorlage aus. Sie begründete ihre Haltung damit, dass die aktuelle Regelung den Lehrerberuf abwertet. Für sie ist es inakzeptabel, den professionellen Status der Lehrkräfte durch den Einsatz von nicht-diplomierten Kräften aufzuweichen. Steiner warnt davor, dass dies langfristige negative Auswirkungen auf die Attraktivität des Lehrerberufs haben könnte. Sie sieht das Problem nicht in der Befristung der Poldis, sondern in der mangelnden Rekrutierung von Vollzeitlehrkräften.

Ihre Kritik richtet sich gegen die institutionelle Abschwächung von Qualifikationsanforderungen. Als Bildungsdirektorin trägt sie die Verantwortung für die Qualität des Schulsystems. Ihre Position unterstreicht die Komplexität der Thematik, da sie sowohl die immediate personelle Lage als auch die langfristige pädagogische Qualität berücksichtigt. Die Auseinandersetzung zwischen dem Parlament und der Exekutive verdeutlicht die Schwierigkeit, einen Konsens zwischen kurzfristiger Handlungsfähigkeit und langfristiger Standardsicherung zu finden.

Weitere Schritte und nächste Abstimmungen

Nach der ersten Lesung geht die Vorlage nun in die Redaktionskommission. Dort werden die Texte des Beschlusses möglicherweise noch sprachlich und rechtlich präzisiert, ohne den inhaltlichen Kern zu verändern. Der weitere politische Prozess ist zeitlich klar definiert. In etwa vier Wochen wird das Parlament erneut zusammentreten, um die finale Schlussabstimmung über die Verordnung abzuhalten. Bis dahin können weitere Argumente und Detailfragen diskutiert werden, bevor die Regelung in Kraft treten kann.

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Die bevorstehende Schlussabstimmung wird entscheiden, ob die Dreijahresregelung für Poldis final im Recht verankert wird. Sollte der Beschluss angenommen werden, betrifft er direkt alle Gemeinden im Kanton Zürich, die unter Lehrermangel leiden. Die konkrete Ausgestaltung der Weiterbildungskurse und die Modalitäten der Anrechnung werden in der Redaktionskommission geklärt. Die Bevölkerung und die Bildungsakteure warten nun auf das Ergebnis der Schlussabstimmung, das den weiteren Verlauf der Personalpolitik im Bildungsbereich maßgeblich bestimmen wird.