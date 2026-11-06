Zürcher Handwerker klagen über Parkplatznot und Zeitverlust

Eine Umfrage unter 38 Betrieben zeigt: Parksuche kostet Zeit. 81 Prozent empfinden die Situation als schwierig. Neue Gebühren verschärfen den Konflikt.

Handwerksbetriebe in der Stadt Zürich leiden unter einer akuten Parkplatzknappheit, die ihre Rentabilität und Effizienz massiv beeinträchtigt. Eine repräsentative Umfrage der Plattform Ofri aus dem September und Oktober 2026 deckt auf, dass 81 Prozent der 38 befragten Unternehmen die Suche nach einem Stellplatz als eher oder sehr schwierig einstufen. Diese Unzufriedenheit wird durch die ab Neujahr geltenden, deutlich höheren Gebühren für öffentliche Parkplätze weiter verstärkt.

Massive Zeitverluste bei jedem Auftrag

Die fehlenden Parkflächen führen zu erheblichen Produktionsverlusten für die betroffenen Betriebe. Bei 34 Prozent der befragten Unternehmen gehen pro Auftrag zwischen 31 und 60 Minuten für die Parkplatzsuche und den zusätzlichen Weg zur Baustelle verloren. Ein weiterer Anteil von 8 Prozent verliert sogar mehr als eine Stunde pro Einsatz. Dieser Zeitaufwand steht oft in keinem vernünftigen Verhältnis zur eigentlichen Arbeitsleistung.

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Christian Losenegger vom WPS Wärmepumpenservice verdeutlicht diese Diskrepanz mit einem konkreten Beispiel. Für eine einstündige Inbetriebnahme einer Frischwasserstation sucht er regelmäßig 30 Minuten nach einem Parkplatz, der anschließend 20 Minuten von der tatsächlichen Baustelle entfernt liegt. Justin Michél Mittler von der Mittler Bauunternehmung KLG in Bülach bestätigt ähnliche Erfahrungen mit durchschnittlich 30 bis 60 Minuten zusätzlichem Mehraufwand pro Einsatz. Besonders kritisch ist die Situation, wenn schweres Baumaterial wie Betonsäcke transportiert werden müssen.

Betroffene Unternehmen passen ihr Verhalten an

Die Frustration über die Zustände führt dazu, dass sich einige Unternehmen strategisch aus dem Zürcher Markt zurückziehen. Die Hälfte der befragten Handwerkerinnen und Handwerker lehnt Aufträge in Zürich teilweise ab, und sieben Betriebe nehmen dort grundsätzlich keine neuen Projekte mehr an. Klaus Planinz vom Zimmerei-Meisterbetrieb Ligo in Rotkreuz hat sich weitgehend zurückgezogen. Er argues, dass sich die Organisationsprobleme bei langen Baustellen von zwei oder drei Monaten noch lösen ließen, bei kurzen Einsätzen jedoch kaum noch Sinn ergeben.

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Auch Michael Späni von der Michi Späni GmbH in Sattel bemängelt, dass der Fussweg hin und zurück vom Fahrzeug zur Baustelle länger dauern kann als der eigentliche Kurztermin beim Kunden. Peter Stalder vom SoundServiceCenter GmbH in Au/Wädenswil sieht sich gezwungen, zunehmend Aufträge ausserhalb der Stadt anzunehmen. Der Transport von 100 Kilogramm schweren Multimedia-Geräten werde unmöglich, wenn man nicht nah genug zum Kunden parken dürfe. Kunden akzeptieren zudem keine Zusatzkosten für diese Suche, weshalb 61 Prozent der Betriebe den Aufwand selbst tragen.

Politische Hürden und finanzielle Folgen

Die politische Diskussion um die Parkregelungen ist von Kontroversen geprägt. Obwohl die Bevölkerung Zürichs einer Ausnahme für Gewerbebetriebe zustimmte, um Büezer unter bestimmten Voraussetzungen kurz auf dem Trottoir parkieren zu lassen, hob der Bezirksrat diese Regelung wieder auf. Bis zur endgültigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts bleibt diese Erleichterung blockiert. Kritiker fordern daher eine Lockerung der Vorschriften, um die Annäherung an die Einsatzorte zu ermöglichen.

Die bestehenden Regelungen sehen zwar verschiedene Parkbewilligungen vor, doch diese ersetzen nicht die kurzfristige Flexibilität. Nach einmaliger Registrierung können Betriebe Tagesbewilligungen für 30 Franken pro Tag und Fahrzeug erwerben. Wer einen spezifischen Platz benötigt, kann ihn unter Auflagen reservieren. Doch diese Systeme lösen das Grundproblem nicht. Rainer Schröter von der Schröter Trockenbaumeister GmbH aus Uerikon berichtete von rund 1000 Franken Parkhausgebühren während einer einzigen dreiwöchigen Baustelle, die er nicht von Auftraggebern erstattet bekam. Die Plattform Ofri empfiehlt Auftraggebern dringend, die Parkplatzsituation frühzeitig mit den Handwerkern zu klären.