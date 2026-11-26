Die Zahl der Business-Apartments in Zürich steigt rasant. Neue BZO-Regeln sollen Verdrängung stoppen, während die Stadt gegen kurzzeitige Vermietung vorgeht.

Die Verfügbarkeit von regulärem Wohnraum in der Schweizer Metropole steht unter starkem Druck, da sich die Anzahl der gewerblich genutzten Apartments in der Stadt Zürich in den vergangenen fünf Jahren dramatisch erhöht hat. Die städtischen Behörden verzeichnen bis Ende Oktober 2026 einen Anstieg von über 52 Prozent bei diesen spezifischen Wohnungen, was zu einer verstärkten Diskussion über die langfristige Bezahlbarkeit und Verfügbarkeit von Mieteinheiten führt.

Statistik der geschäftlich genutzten Einheiten

Ende Oktober 2026 wurden in der Stadt Zürich insgesamt 5670 Wohnungen als Apartmentwohnungen klassifiziert, was einem Bestand von 2,4 Prozent aller insgesamt 239'200 Wohnungen entspricht. Gegenüber vor fünf Jahren, als 3720 solcher Einheiten gezählt wurden, repräsentiert diese Entwicklung eine signifikante Verdichtung des gewerblichen Wohnmarktes. Besonders konzentriert sich diese Entwicklung im Kreis 4, wo über ein Fünftel aller Apartmentwohnungen lokalisiert ist.

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Innerhalb des Kreis 4 stieg der Anteil dieser Wohnungen zwischen 2021 und 2026 von 4,9 Prozent auf 7,1 Prozent. Im Quartier Langstrasse lässt sich die Dynamik noch deutlicher ablesen, da der Anteil dort von 5,4 auf 8,2 Prozent anstieg. Auch im Kreis 1 verzeichnete der Stadtbezirk im Oktober 2026 einen überdurchschnittlichen Anteil von 6,6 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Umwandlung in kurzfristige Geschäftsunterkünfte vor allem in den zentralen Lagen erfolgt.

Auch ausserhalb der historischen Innenstadt lässt sich der Trend beobachten. Im Stadtteil Oerlikon nahm die Anzahl der Apartments zwischen 2021 und 2026 von 100 auf 390 zu, während es in Altstetten von 190 auf 450 Einheiten anstieg. Im Gegensatz dazu gibt es im Kreis 12 nach wie vor kaum solche Gewerbeeinheiten, was die ungleiche Verteilung im Stadtgebiet unterstreicht.

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Perspektiven der Interessenverbände

Die Sozialdemokratische Partei Zürich reagierte auf die Datenlage mit einer scharfen Kritik in einer Medienmitteilung und sprach von einer unaufhaltsamen und besorgniserregenden Zunahme von Business-Apartments. Die Partei argumentiert, dass tausende Wohnungen in den vergangenen Jahren verloren gegangen seien, da Immobilienfirmen durch die gewerbliche Vermietung ihre Renditen optimieren könnten.

Nach Ansicht der SP sind insbesondere die Mietenden die Leidtragenden dieser Entwicklung, da sie durch die Verdrängung aus dem regulären Markt benachteiligt werden. Die Stadt Zürich hält jedoch fest, dass bewirtschaftete Apartments, auf die Bewohnerinnen und Bewohner angemeldet sind, zu den Erstwohnungen zählen. Unbelegte Apartments werden hingegen in der Zweitwohnungsstatistik erfasst, was eine klare Unterscheidung zwischen gewerblicher Nutzung und privater Zweitwohnsitznutzung darstellt.

Gesamtbild der Zweitwohnungen

Ende Oktober befanden sich in der Stadt Zürich insgesamt 7150 Zweitwohnungen, was genau 3 Prozent des gesamten Wohnungsbestands entspricht. Dieser Wert ist gleich hoch wie im Jahr 2021, zeigt also eine Stabilität bei der Gesamtzahl der Zweitwohnungen. Die Konzentration dieser Einheiten bleibt jedoch stark auf die Innenstadt beschränkt, wobei der Anteil im Kreis 1 mit 13,7 Prozent am höchsten ist.

Gefolgt vom Kreis 8 mit 5,7 Prozent und dem Kreis 4 mit 5,2 Prozent, sind Zweitwohnungen in den nördlichen und westlichen Stadtteilen wie Albisrieden, Höngg und Schwamendingen selten. Dort liegt ihr Anteil meist unter 2 Prozent, was die räumliche Trennung zwischen touristischer oder gewerblicher Kurzzeitnutzung und privater Zweitwohnsitznutzung weiter verdeutlicht.

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Regulatorische Massnahmen und Initiativen

Um gegen die Kommerzialisierung des Wohnungsmarktes vorzugehen, hat die Stadt Zürich zum 1. September neue Vorschriften für Business-Apartments und kommerzielle Airbnb-Wohnungen eingeführt. Mit der vom Bundesgericht bestätigten Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) muss die Bauherrschaft bei einem Baugesuch nun die Mietdauer der Wohnnutzung deklarieren.

Für Nutzungsänderungen, etwa wenn eine Wohnung in ein Business-Apartment umgewandelt wird, ist ein Baugesuch erforderlich, selbst wenn keine baulichen Massnahmen erfolgen. Dies soll verhindern, dass reguläre Wohnungen dauerhaft als kommerzielle Kurzzeitunterkünfte genutzt werden. Der Gesetzgeber reagiert damit auf die steigende Anzahl gewerblicher Einheiten.

Weitere legislative Schritte im Jahr 2027

Neben den bestehenden Regeln hängig ist in der Stadt Zürich die von den Grünen und der AL lancierte Airbnb-Initiative. Sie sieht nach dem Luzerner Vorbild vor, dass Wohnungen höchstens 90 Tage pro Jahr kurzzeitig vermietet werden dürfen. Der Stadtrat unterstützt zwar die Ziele der Initiative, will jedoch einen Gegenvorschlag ausarbeiten, um die Abstimmung mit der inzwischen geltenden Regelung abzustimmen.

Der Stadtrat wird den Gegenvorschlag bis am 4. Januar 2027 dem Gemeinderat unterbreiten. Damit sollen die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen mit den potenziellen Initiativen harmonisiert werden, um einen effektiven Schutz des Wohnraums zu gewährleisten und gleichzeitig die Interessen der Eigentümer und der Stadt im Auge zu behalten.