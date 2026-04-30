Zürcher Bezirksgericht verhandelt Brandanschlag auf Synagoge – Staatsanwaltschaft fordert stationäre Massnahme

Ein 34-jähriger Schweizer steht vor Gericht, weil er im August 2024 versucht hat, eine Synagoge in Brand zu setzen. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Therapie in einer geschlossenen Einrichtung, da der Angeklagte psychische Störungen aufweist. Der Vorfall ist Teil einer Reihe antisemitischer Übergriffe in Zürich seit dem Gazakrieg.

Ein 34-jähriger Schweiz er steht heute vor dem Zürcher Bezirksgericht, weil er im August 2024 versucht hat, die Holztür der Synagoge Agudas Achim in Brand zu setzen.

Die Staatsanwaltschaft beantragt eine stationäre Massnahme aufgrund psychischer Störungen des Angeklagten. Der Brandanschlag misslang, da die Menge des verwendeten Benzins zu gering war und die brennende Papiertasche die Tür nicht entzünden konnte. Der Mann hatte zuvor Werbeprospekte aus dem Briefkasten einer jüdischen Schule gestohlen und diese mit Benzin getränkt, um sie in Brand zu setzen. Die Anklage wirft ihm zusätzlich mehrere Diebstähle, Betrug in einer Therme sowie Beleidigungen von SBB-Sicherheitspersonal und einem SRF-Moderator vor.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte nicht schuldfähig ist und fordert daher eine Therapie in einer geschlossenen Einrichtung. Bereits im März dieses Jahres wurde ein weiterer Mann in Zürich wegen antisemitischer Vorfälle verurteilt. Er hatte orthodoxe Juden angegriffen und war mit einem Messer vor einer Synagoge aufgetaucht. Der Angeklagte behauptete, er habe das Messer nur zum Brotschneiden bei sich gehabt, doch ein psychiatrisches Gutachten ergab, dass er unter Wahnvorstellungen litt und sich in einer imaginären Verteidigungssituation befand.

Auch in diesem Fall ordnete das Gericht eine stationäre Massnahme an. Die Zahl antisemitischer Übergriffe in Zürich ist seit dem Hamas-Angriff auf Israel im Oktober 2023 und dem folgenden Gazakrieg deutlich gestiegen. Der schwerste Vorfall war der Messerangriff eines 15-Jährigen auf einen 50-jährigen orthodoxen Mann im März 2024, der lebensgefährlich verletzt wurde. Die Jugendanwaltschaft hat den Täter wegen versuchten Mordes angeklagt, der Prozess soll noch in diesem Jahr stattfinden.

Die jüngsten Vorfälle werfen Fragen zur psychischen Gesundheit der Täter und zur Zunahme antisemitischer Gewalt in der Schweiz auf. Experten weisen darauf hin, dass politische Spannungen und der Nahostkonflikt oft als Auslöser für solche Taten dienen. Die Justiz reagiert in diesen Fällen zunehmend mit stationären Massnahmen, um die Täter zu behandeln und die Öffentlichkeit zu schützen. Die Schweizer Behörden betonen, dass sie Antisemitismus und Hassverbrechen entschlossen bekämpfen werden.

Gleichzeitig wird die Diskussion über die psychische Gesundheit von Straftätern und die Notwendigkeit von Therapieprogrammen in der Justiz weitergeführt





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