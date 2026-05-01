Zürcher 1. Mai-Fest: Tradition, Engagement und politische Botschaften

Das Zürcher 1. Mai-Fest ist der größte Anlass seiner Art in Europa und bietet neben politischer Kundgebung ein umfangreiches Festprogramm mit Infoständen, Veranstaltungen und Konzerten. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto "Blocchiamo tutto" und betont die Bedeutung kollektiven Handelns.

Die Zürcherinnen und Zürcher, die am 1. Mai teilnehmen, genießen eine Besonderheit, die oft unterschätzt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten lösen sich die Demonstranten nach der Vormittagskundgebung nicht einfach auf.

Stattdessen können sie direkt zum Fest in den Zeughaushof strömen, eine Tradition, die seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 1982 fest zum 1. -Mai-Ablauf von Tausenden gehört. Lara Can, Sprecherin des 1. -Mai-Komitees und SP-Gemeinderätin, bezeichnet das Fest als den größten seiner Art in Europa.

Das Komitee, das sowohl das Fest als auch – gemeinsam mit dem Zürcher Gewerkschaftsbund – die 1. -Mai-Kundgebung organisiert, vereint über 60 Organisationen aus dem linken Spektrum, darunter Gewerkschaften, kurdische Gruppierungen und das feministische Streikollektiv. Der Vorstand besteht aus elf engagierten Personen, und Lara Can selbst ist seit fünf Jahren dabei, nachdem sie über die Juso zum Komitee gestoßen ist. Die Organisation des Festes ist ein enormer Aufwand, der hauptsächlich auf Freiwilligenarbeit basiert.

Es werden keine Gewinne erzielt; alle Einnahmen werden an linke Projekte gespendet. Die Vorbereitungen beginnen bereits im Sommer des Vorjahres, und während des Festes nehmen alle Mitglieder des Organisationskomitees Urlaub, um sich voll und ganz dem Aufbau und dem Betrieb zu widmen.

"Mit dem Auf- und Abbau sind wir eine Woche lang fast ununterbrochen am Arbeiten", erklärt Lara Can. Die diesjährige Ausgabe ist die bisher größte, mit rund 70 Infoständen und über 30 politischen Veranstaltungen, die unter provokanten und zum Nachdenken anregenden Titeln wie "Gemeinsam auf dem Acker statt einsam auf dem Traktor" oder "Lager, Knast, Widerstand" stattfinden. Ergänzt wird das Angebot durch etwa 20 Essensstände und mehrere Konzertbühnen. Ein zentrales Element des Festes ist das jährlich neu festgelegte Motto.

Im Januar wählt das Komitee aus verschiedenen Vorschlägen aus, wobei sich in diesem Jahr "Blocchiamo tutto" – italienisch für "Wir blockieren alles" – deutlich durchgesetzt hat. Dieses Motto bezieht sich auf die drei letztjährigen Generalstreiks in italienischen Häfen, bei denen Gewerkschaften Waffenlieferungen, insbesondere nach Israel, blockierten.

"Das Motto fokussiert darauf, dass linkes kollektives Handeln möglich ist", betont Can. Das 1. -Mai-Fest ist jedoch nicht frei von Herausforderungen. Es ist immer wieder von den Nachwirkungen unbewilligter Demonstrationen betroffen.

Im vergangenen Jahr kam es zu einer Situation, die Lara Can, die auch die Sicherheitschefin des Komitees ist, sehr beunruhigte. Die Polizei kesselte Autonome in der Nähe der Kaserne ein, woraufhin ein Teil von ihnen ins Festgelände floh.

"Tränengas wehte hinein. Kurz kam Panik auf", erinnert sich Can. Nach Festende kam es zudem zu Ausschreitungen und zur Zerstörung von Festinfrastruktur. Solche Vorfälle bedeuten für das Komitee erheblichen Stress und Frustration.

"Darauf, was ausserhalb des Festes passiert, haben wir keinen Einfluss", stellt Can fest. Das diesjährige Fest dauert bis Samstag um zwei Uhr nachts. Für Lara Can und ihre Mitstreiterinnen endet der Tag der Arbeit jedoch erst am Montagabend, wenn die letzten Aufräumarbeiten abgeschlossen sind. Das Fest ist somit nicht nur ein Ausdruck politischer Überzeugung und gemeinschaftlichen Handelns, sondern auch ein Beweis für den enormen Einsatz und die Ausdauer der Freiwilligen, die es Jahr für Jahr ermöglichen





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