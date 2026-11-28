Die Stadt Zürich erweitert ihren Schutz vor Angriffen mit Nutzfahrzeugen auf rund 200 mobile Sperren. Die neuen Einheiten müssen schwere Lastwagen abfangen.

Die Stadt Zürich hat eine Ausschreibung für den Kauf von 150 neuen mobilen Fahrzeugsperren veröffentlicht, um den Schutz vor terroristischen Anschlägen durch Fahrzeuge signifikant zu verstärken. Diese Maßnahme stellt eine direkte Reaktion auf die drastisch verschärfte Bedrohungslage dar, die durch schwere Attacken in anderen europäischen Städten und lokal durch die Tragödie von Magdeburg im Jahr 2024 getriggers wurde. Bei dem Unfall in Magdeburg fuhr ein Auto in eine Menschenmenge, woraufhin sechs Menschen, darunter ein neunjähriger Junge, ums Leben kamen und über 200 Verletzte zu beklagen waren. Auch historische Ereignisse wie die Anschläge in Berlin und Nizza im Jahr 2016, bei denen Dutzende Menschen getötet wurden, stehen im Hintergrund der aktuellen Diskussion.

Technische Anforderungen an den Fahrzeugschutz

Die von den Behörden gesuchten Sperren müssen in der Lage sein, ein mindestens 7,2 Tonnen schweres Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 48 Kilometern pro Stunde aufzuhalten. Die rot-gelben mobilen Einheiten auf massiven Metallplatten werden bereits heute bei großen Anlässen eingesetzt, doch der bestehende Bestand der Stadt von 56 Stück soll deutlich erweitert werden. Ziel ist es, den Gesamtvorrat auf rund 200 Sperren zu erhöhen, wobei die unpraktischen und gefährlichen Betonklötze, die die Stadtpolizei bisher nutzte, schrittweise verschwinden sollen. Diese alten Klötze erforderten für den Aufbau Kranwagen, Spezialtransporte und viel Zeit, zudem galten sie als riskant, da ein schwerer Lastwagen sie wegschieben und zu tödlichen Geschossen machen könnte.

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Kritik an Schutzstandards und Normen

Christoph Schneider von der "Initiative Breitscheidplatz", die sich nach dem Attentat in Berlin auf mobilen Zufahrtsschutz spezialisiert hat, äußerte bereits bei der letzten Anschaffung im Jahr 2019 erhebliche Kritik an den Sicherheitskonzepten der Stadt. Schneider argumentierte damals, dass die Zürcher Behörden die örtlichen Gegebenheiten und Gefahrenlagen nicht umfassend analysiert hätten. Er stellt nun die Frage, warum die Stadtpolizei mit ihren Mindestanforderungen die Messlatte so niedrig ansetzt, obwohl zertifizierte Sperren auf dem Markt existieren, die Aufprallgeschwindigkeiten von 64 oder sogar 80 Kilometern pro Stunde standhalten. Schneider betont, dass diese niedrigeren Geschwindigkeiten nicht der Realität schwerer Terroranschläge entsprechen, bei denen Lastwagen oft deutlich schwerer und schneller waren.

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Strategische Einsatzplanung und taktische Entscheidungen

Judith Hödl, die Sprecherin der Zürcher Stadtpolizei, verteidigt den gewählten Ansatz und betont, dass Angebote mit stärkeren Schutzwirkungen nicht ausgeschlossen werden. Sie weist darauf hin, dass selbst ein Lastwagen mit 80 Kilometern pro Stunde, der auf eine Sperre mit der geforderten Mindestschutzwirkung auftrifft, so große Schäden verursachen würde, dass eine kontrollierte Weiterfahrt erheblich erschwert oder vollständig unmöglich gemacht wird. Diese Norm entspreche den Empfehlungen der Kantonale Konferenz der Polizeikommandanten der Schweiz. Hödl erklärte zudem, dass die genauen Einsatzorte und die taktische Platzierung der Sperren aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben werden, da die Lage laufend beurteilt werde.

Finanzierung und zukünftige Liefertermine

Die Kosten für die neuen Sperren für die Steuerzahler sind bisher noch nicht bekannt, da der Kreditantrag erst nach einer umfassenden Evaluation folgen wird. Die neuen mobilen Fahrzeugsperren sollen ab dem Jahr 2027 über einen Zeitraum von fünf Jahren an die Stadt geliefert werden. Diese langfristige Planung soll sicherstellen, dass die Infrastruktur für große öffentliche Veranstaltungen wie den begehbaren Adventskranz am Bellevue oder den Sechseläutenplatz, der als besonders vulnerabel gilt, besser geschützt ist. Die Stadt nutzt diese Investition, um ihre Sicherheitsstandards an die modernen Anforderungen des Terrorismus anzupassen und gleichzeitig die Infrastruktur für die Bevölkerung zugänglicher zu halten.