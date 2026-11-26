Die Zahl der vermieteten Apartments in Zürich ist bis Oktober 2026 um 52 Prozent auf 5670 gestiegen. Neue strenge Vorschriften und eine geplante Volksabstimmung sollen den Markt regulieren.

Die Zahl der über Plattformen wie Airbnb und andere Vermittlungsdienste vermieteten Wohnungen in der Stadt Zürich hat sich in den vergangenen fünf Jahren erheblich verändert. Laut offiziellen Meldungen der Stadtverwaltung vom Donnerstag stieg die Anzahl dieser sogenannten Apartmentwohnungen bis Ende Oktober 2026 um mehr als 50 Prozent. Diese explosive Entwicklung verändert die Zusammensetzung des städtischen Wohnungsbestands nachhaltig und rückt das Thema kommerzielle Kurzzeitvermietung wieder in den politischen Fokus.

Bestandsaufnahme der vermieteten Apartments in Zürich

Am Ende des Oktobers 2026 befanden sich insgesamt 5670 Apartments in städtischer Hand, die als kurzzeitige Unterkünfte dienten. Dieser Wert bezieht sich auf den gesamten Wohnungsbestand der Stadt, der bei 239'200 Einheiten liegt. Im Vergleich zum Stand vor fünf Jahren, als noch 3720 solcher Einheiten gezählt wurden, entspricht dies einem Anstieg von rund 52 Prozent. Diese prozentuale Steigerung ist ein klares Indiz für das wachsende Angebot an kurzfristigen Mietmöglichkeiten im urbanen Raum.

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Besonders konzentriert sich diese Entwicklung auf bestimmte Stadtquartiere. Über ein Fünftel der gesamten Anzahl dieser Wohnungen befindet sich im Kreis 4 der Stadt. Dort hat sich der Anteil der Apartments zwischen 2021 und 2026 von 4,9 Prozent auf 7,1 Prozent des lokalen Wohnungsbestands erhöht. Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend im Langstrasse-Quartier, wo der Anteil von 5,4 Prozent auf 8,2 Prozent anstieg. Weitere überdurchschnittlich hohe Werte wurden im Oktober 2026 im Kreis 1 mit einem Anteil von 6,6 Prozent verzeichnet.

Doch die Expansion beschränkt sich nicht nur auf die historische Innenstadt. Auch in den nördlichen und westlichen Vororten sind massive Zunahmen zu verzeichnen. Im Stadtteil Oerlikon stieg die Anzahl der Apartments zwischen 2021 und 2026 von 100 auf 390 an. In Altstetten verdoppelte sich die Zahl von 190 auf 450 Einheiten. Im Gegensatz dazu gibt es im Kreis 12 weiterhin kaum nennenswerte Zahlen in diesem Bereich, was die unterschiedliche Dynamik innerhalb der Stadtgrenzen unterstreicht.

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Unterschiede zwischen Erst- und Zweitwohnungsstatistik

Um die Situation korrekt einzuordnen, muss zwischen bewirtschafteten und unbelegten Apartments unterschieden werden. Die Stadt Zürich hält fest, dass bewirtschaftete Apartments zu den Erstwohnungen zählen, während unbelegte Apartments in der Zweitwohnungsstatistik erfasst werden. Diese statistische Trennung ist wichtig, um den tatsächlichen Verbrauch von Wohnraum zu verstehen. Insgesamt gab es Ende Oktober 2026 in der Stadt Zürich 7150 Zweitwohnungen.

Diese 7150 Zweitwohnungen entsprechen 3 Prozent des gesamten Wohnungsbestands. Dieses Niveau ist seit 2021 stabil geblieben und hat sich somit nicht verändert. Die Zweitwohnungen konzentrieren sich weiterhin stark auf die Innenstadt. Der höchste Anteil findet sich im Kreis 1 mit 13,7 Prozent, gefolgt vom Kreis 8 mit 5,7 Prozent und dem Kreis 4 mit 5,2 Prozent. In den nördlichen und westlichen Stadtteilen wie Albisrieden, Höngg und Schwamendingen sind Zweitwohnungen hingegen selten. Dort liegt ihr Anteil meist unter 2 Prozent.

Neue Regulierung durch die Bau- und Zonenordnung

Die Stadt Zürich reagiert auf diese Entwicklungen mit strengeren Vorschriften, um zu verhindern, dass reguläre Wohnungen dauerhaft als kommerzielle Kurzzeitunterkünfte genutzt werden. Seit dem 1. September gelten deshalb neue Regeln für Business-Apartments und kommerzielle Airbnb-Wohnungen. Diese Maßnahmen stützen sich auf die vom Bundesgericht bestätigte Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO).

Nach den neuen Bestimmungen muss die Bauherrschaft bei einem Baugesuch die Mietdauer der Wohnnutzung deklarieren. Auch für Nutzungsänderungen, etwa wenn eine Wohnung in ein Business-Apartment umgewandelt wird, ist ein Baugesuch erforderlich. Dies gilt selbst dann, wenn keine baulichen Massnahmen erfolgen. Diese rechtlichen Hürden sollen es schwieriger machen, Wohnraum in gewerbliche Unterkünfte umzuwidmen, ohne dass dies transparent genehmigt wird.

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Politische Initiativen und künftige Schritte

Parallel zu den behördlichen Vorschriften läuft ein politischer Prozess, der die Regulierung weiter verschärfen könnte. Noch hängig ist in der Stadt Zürich die von den Grünen und der AL lancierte Airbnb-Initiative. Diese Initiative sieht nach dem Vorbild der Stadt Luzern vor, dass Wohnungen höchstens 90 Tage pro Jahr kurzzeitig vermietet werden dürfen. Dies wäre eine der strengsten Regulierungen in der Schweiz.

Der Stadtrat unterstützt die Ziele der Initiative, lehnt jedoch den direkten Entwurf ab. Stattdessen will er einen Gegenvorschlag ausarbeiten, der die bestehenden Regelungen ergänzt. Dieser Gegenvorschlag soll bis am 4. Januar 2027 dem Gemeinderat unterbreitet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die neue Regelung bei der Abstimmung mit der Initiative parallel behandelt wird. Die Bevölkerung wird somit in naher Zukunft über die zukünftige Gestaltung des Wohnungsmarkts entscheiden.