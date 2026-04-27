Eine neue Studie zeigt, dass immer mehr Menschen Nachrichten bewusst vermeiden, insbesondere aufgrund negativer Auswirkungen auf die Stimmung und einer Überforderung durch die Informationsflut. Die Schweiz ist hier keine Ausnahme. Experten raten zu einem bewussteren und entschleunigten Nachrichtenkonsum.

Millionen Menschen verspüren ein wachsendes Bedürfnis, die Medienberichterstattung zu boykottieren oder sich zumindest vorübergehend davon abzuwenden. Dieser Trend, der seit Jahren beobachtet wird, hat im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht: 40 Prozent der Befragten gaben an, Nachrichten zumindest gelegentlich bewusst zu vermeiden.

Die Schweiz bildet hier keine Ausnahme, mit 46 Prozent der Bevölkerung, die im vergangenen Jahr selten oder nie Nachrichten konsumiert haben. Wissenschaftler haben dieses Verhalten als «Nachrichtenvermeidung» oder «News Avoidance» bezeichnet. Die Gründe hierfür sind vielfältig, wobei negative Auswirkungen auf die Stimmung, eine Überforderung durch die Informationsflut und ein Gefühl der Ohnmacht im Vordergrund stehen. Viele Nachrichtenvermeider berichten von einem verbesserten Wohlbefinden seit der Reduzierung ihrer Nachrichtenaufnahme – weniger Stress, Angst und Sorgen.

Angesichts der täglichen Berichterstattung über Kriege, Tod und Zerstörung ist dieser Wunsch nach Abstand nachvollziehbar, selbst für Journalisten. Allerdings verbessert das Vermeiden von Nachrichten die Weltlage nicht, sondern kann sie sogar verschlechtern. Uninformierte Bürger beteiligen sich tendenziell weniger an demokratischen Prozessen, haben weniger Vertrauen in die Politik und sind anfälliger für die Verbreitung von Fehlinformationen und die Bildung von Echokammern im Internet. Nachrichtenvermeidung ist daher keine nachhaltige Lösung.

Experten empfehlen stattdessen einen bewussten und entschleunigten Nachrichtenkonsum: feste Medienzeiten, das Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen, die Fokussierung auf Hintergrundberichte und Analysen sowie die Vermeidung von ziellosem Scrollen durch Nachrichtenfeeds. Die Frage, ob der Boykott von Livetickern gerechtfertigt ist, wird positiv beantwortet, da das Risiko, in einem Strudel negativer Nachrichten gefangen zu bleiben, hoch ist und der Erkenntnisgewinn oft gering.

Es wird empfohlen, stattdessen später eine fundierte Analyse zu lesen, um Zeit zu sparen und ein besseres Verständnis der größeren Zusammenhänge zu erlangen. Die Selbstbeherrschung spielt dabei eine wichtige Rolle, da man sich auch auf andere Inhalte auf Nachrichtenseiten konzentrieren kann. Unabhängiger Journalismus ist auf die Unterstützung vieler angewiesen, um seine wichtige Funktion in der Gesellschaft zu erfüllen. Die zunehmende Nachrichtenvermeidung wirft wichtige Fragen über die Rolle der Medien und die Art und Weise auf, wie Informationen konsumiert werden.

Die Qualität der Medienberichterstattung ist entscheidend, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen und zu erhalten. Das «Jahrbuch Qualität der Medien» in der Schweiz liefert wertvolle Erkenntnisse über die Medienlandschaft und die Herausforderungen, vor denen sie steht. Die Frage, welches Land das beste zum Auswandern ist, wird mit der Schweiz beantwortet, was die hohe Lebensqualität und die Stabilität des Landes unterstreicht.

In einer Zeit, in der immer mehr Menschen schlechter informiert sind, ist es umso wichtiger, auf unabhängigen und qualitativ hochwertigen Journalismus zu setzen. Die Förderung eines bewussten und kritischen Medienkonsums ist ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Demokratie und zur Bewältigung der komplexen Herausforderungen unserer Zeit. Die Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung von Fehlinformationen und zur Förderung der Medienkompetenz ist von entscheidender Bedeutung, um die negativen Auswirkungen der Nachrichtenvermeidung zu minimieren und eine informierte und engagierte Bürgerschaft zu gewährleisten.

Die Medien müssen sich den Bedürfnissen der Bevölkerung anpassen und innovative Formate entwickeln, um das Interesse an Nachrichten zu wecken und das Vertrauen in die Berichterstattung zu stärken





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