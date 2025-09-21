Zunehmende Impfskepsis bei Hunden: Was Tierärzte dazu sagen

Die Skepsis gegenüber Impfungen bei Hunden nimmt zu. Tierärzte erklären, warum Impfungen wichtig sind, welche Impfungen nötig sind und wie man unnötige Impfungen vermeidet.

Nicht nur die Impfungen für Menschen erfahren seit der Pandemie eine kritische Betrachtung, auch bei Impfungen für Tiere nimmt die Skepsis zu. Eine Studie der Boston University aus dem Jahr 2023 zeigt, dass 37 Prozent der Hunde besitzer die Befürchtung hegen, Impfungen könnten bei ihren Haustieren Autismus auslösen. 40 Prozent halten Tier- Impfungen für unsicher, und 30 Prozent betrachten sie als unnötig.

Obwohl der Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus mehrfach wissenschaftlich widerlegt wurde, hält sich diese Angst hartnäckig. Diese Entwicklung stellt sich auch in der Schweiz dar, wo Tierärztinnen wie Dr. Katharina Staub und Dr. Karin Furrer den Trend bestätigen. Sie beobachten in ihren Praxen eine Zunahme impfkritischer Tierbesitzer und betonen die Wichtigkeit fundierter Aufklärung.\Dr. Staub erläutert, dass sich die impfkritischen Tierbesitzer in drei Hauptgruppen einteilen lassen. Die erste Gruppe setzt sich aus Personen zusammen, die generell Impfungen ablehnen oder Impfgegner sind. Oftmals ist diese Haltung durch die Erfahrungen mit Impfungen bei Menschen beeinflusst, insbesondere seit der Corona-Pandemie. Diese Personen wünschen in der Regel keine Impfberatung. Die zweite Gruppe besteht aus Tierhaltern, die sich durch Informationen aus dem Internet oder durch Gespräche mit anderen Hundehaltern verunsichern lassen. Hier besteht jedoch die Möglichkeit, durch sachliche Beratung die Bedenken auszuräumen und die Notwendigkeit von Impfungen zu verdeutlichen. Dr. Furrer teilt diese Erfahrung und hebt hervor, dass der Beratungsaufwand in ihrer Praxis in Bezug auf Impfungen zugenommen hat, da Tierhalter mehr Fragen stellen und sich intensiver informieren. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Beratung, insbesondere im Hinblick auf die Grundimmunisierung von Welpen, die von großer Wichtigkeit ist. Die dritte, zum Glück kleinere Gruppe, sieht in Tierärzten und Pharmafirmen in erster Linie Geschäftsinteressen und geht davon aus, dass mit Impfungen hauptsächlich Geld verdient werden soll.\Die Tierärztinnen betonen jedoch die essenzielle Rolle von Impfungen in der Gesundheit von Hunden. Dr. Staub hebt hervor, dass Impfungen bereits unzähligen Hunden das Leben gerettet und zur Ausrottung oder Eindämmung gefährlicher Krankheiten beigetragen haben, wobei sie ein wichtiges Instrument in der Krankheitsvorbeugung darstellen. Zwar sind Nebenwirkungen, einschließlich schwerwiegender Komplikationen, möglich, jedoch sei die gute Impfquote in der Schweiz ein Glücksfall, da viele Krankheiten nur noch selten auftreten. Dr. Furrer erwähnt speziell die Parvovirose, eine virale Infektion, die weltweit tausende ungeimpfte Welpen tötet. In der Schweiz ist diese Erkrankung dank der hohen Impfquote kaum noch präsent. Jedoch warnt sie vor einem Anstieg des Risikos durch nicht geimpfte Einzeltiere, illegalen Hundehandel und Reisen in Epidemiegebiete. Bezüglich der Impfpflicht in der Schweiz wird deutlich, dass lediglich die Tollwutimpfung obligatorisch ist, wenn Hunde die Landesgrenze überqueren. Die kombinierte Impfung gegen Hundekrankheiten wie Staupe, Hepatitis, Leptospirose oder Zwingerhusten ist freiwillig, kann aber von Tierheimen oder Veranstaltern von Hundeausstellungen vorgeschrieben werden. Des Weiteren weisen die Tierärztinnen auf die fortschrittliche Entwicklung im Bereich der Impfstoffe hin, die eine individualisierte und zielgerichtete Impfung ermöglicht, sowie auf die Möglichkeit, durch Blut-Titer-Bestimmungen den Impfbedarf individuell zu ermitteln und unnötige Impfungen zu vermeiden





