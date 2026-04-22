Zunehmende Heuschnupfenbelastung: Patienten stärker betroffen als je zuvor

Eine Analyse der Allergologie-Abteilung am Berner Inselspital zeigt, dass Heuschnupfen-Patienten heute stärker belastet sind als früher. Mildere Winter, frühere Blütezeiten und die Ausbreitung invasiver Pflanzenarten tragen zu längeren und intensiveren Pollensaisons bei.

Die Belastung durch Heuschnupfen nimmt kontinuierlich zu, was für Betroffene eine Verschlechterung der Lebensqualität bedeutet. Aktuelle Beobachtungen der Allergologie -Abteilung am Berner Inselspital zeigen, dass Patienten im Durchschnitt stärker unter den Symptomen leiden als in früheren Jahren.

Diese Entwicklung ist auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückzuführen, darunter mildere Winter, ein früherer Vegetationsbeginn und längere Pollensaisons. Insbesondere die Birkenpollenflugzeit wurde in diesem Jahr als extrem stark eingestuft, was zu einem raschen Anstieg der Pollenkonzentrationen geführt hat. Die Auswirkungen sind vielfältig: Betroffene sind über einen längeren Zeitraum hinweg hohen Pollenkonzentrationen ausgesetzt, was zu anhaltenden Beschwerden führt. Dies äußert sich in einer verstärkten Nachfrage nach medizinischer Behandlung, insbesondere nach Antihistaminika, Kortison-Nasensprays und Medikamenten zur Asthma-Behandlung.

Die regionale Variation der Pollenbelastung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Während im Schweizer Mittelland die Pollenkonzentrationen im Februar und April besonders hoch waren, können die Werte je nach Pflanzenart und geografischer Lage unterschiedlich ausfallen. Eine abschließende Bewertung der diesjährigen Pollensaison ist jedoch erst am Ende der Saison möglich. Trotz jährlicher Schwankungen in der Intensität der Pollenflugzeit deutet der Trend klar in Richtung einer Zunahme der Belastung für Allergiker.

Neben den etablierten Allergenen wie Birken- und Gräserpollen spielen auch neue, invasive Pflanzenarten wie die Ambrosia eine zunehmende Rolle. Die Ausbreitung dieser Pflanzen verstärkt die allergische Reaktion und trägt zu einer längeren und intensiveren Beschwerdezeit bei. Die Kombination aus verlängerten Pollensaisons, höheren Pollenkonzentrationen und der Zunahme neuer Allergene führt zu einer insgesamt erhöhten Belastung für die Gesundheit der Bevölkerung. Die Prognose für die Zukunft ist nicht rosig.

Experten gehen davon aus, dass die Anzahl der Tage mit Beschwerden pro Jahr weiter steigen wird. Dies bedeutet, dass Heuschnupfen und andere Pollenallergien in den kommenden Jahren noch stärker zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität führen werden. Die milden Winter und die damit verbundene frühere Blüte vieler Pflanzenarten tragen dazu bei, dass die Pollensaison länger dauert und die Pollenkonzentrationen höher sind. Trockene Wetterperioden begünstigen ebenfalls die Ausbreitung von Pollen.

Um die Auswirkungen zu mildern, ist es wichtig, frühzeitig mit der Behandlung zu beginnen, sich über die aktuelle Pollenflugvorhersage zu informieren und gegebenenfalls Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Sonnenbrille oder das Schließen der Fenster zu ergreifen. Die Forschung arbeitet zudem an neuen Therapien und Präventionsstrategien, um die Belastung durch Pollenallergien zu reduzieren. Die verstärkte Inanspruchnahme medizinischer Leistungen zeigt deutlich, dass die steigende Pollenbelastung eine Herausforderung für das Gesundheitssystem darstellt





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