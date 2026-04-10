Zunahme von Diebstählen in Weil am Rhein: Wie sieht die Situation in Basel-Stadt aus?

Diebstähle in Weil am Rhein nehmen zu, hauptsächlich betroffen sind ältere Frauen. In Basel-Stadt wurden im April weniger Taschendiebstähle registriert, möglicherweise aufgrund der Osterferien. Die Polizei ermittelt in den Fällen, konnte aber bisher keine Täter fassen.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? In Weil am Rhein nehmen Diebstähle zu – wie sieht es in Basel-Stadt aus? Vergangenen Mittwoch ist es in der Stadt ennet der Grenze zu drei Anzeigen wegen Diebstahl s gekommen. Alle Opfer waren ältere Frauen. Das Polizei präsidium Freiburg informierte die Medien: «In den letzten Tagen kam es im Stadtgebiet von Weil am Rhein vermehrt zu Diebstählen aus Handtaschen und Rucksäcken.» Alleine am vergangenen Mittwoch gab es drei gemeldete Fälle.

Wie sieht es ennet der Grenze von Weil am Rhein, bei uns in Basel-Stadt, aus? Stefan Schmitt, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, schreibt auf Anfrage: «Die Fachspezialistinnen und Fachspezialisten der Abteilung Fahndung haben im April einen Rückgang der Taschen-, Trick- und Entreissdiebstähle festgestellt.» Die Polizei kann die Ursache nicht endgültig benennen, aber: «Möglicherweise hängt es mit den Osterferien zusammen, da sich deshalb auch weniger Menschen in der Stadt aufgehalten haben.»\Bei den genannten Fällen in Weil am Rhein fällt auf, dass alle Opfer ältere Frauen waren. Der erste gemeldete Diebstahl ereignete sich am Mittwoch gegen 13:00 Uhr. Eine 75-jährige Frau saß in einem Einkaufscenter in der Hauptstraße auf ihrem Rollator. Ihre Handtasche mit dem Portemonnaie und Bargeld hing am Rollator. Als die Frau zum Lift ging und ein Geschäft betrat, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie mit dem Bargeld fehlte. Kurz darauf, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, schlugen erneut Diebe zu. Ob es sich um dieselben oder andere handelte, ist unklar. Dieses Mal wurde eine 79-jährige Frau Opfer des Diebstahls. Laut Angaben hielt sie sich in einem Einkaufscenter am Europaplatz und in einem Tram auf und bemerkte danach den Diebstahl ihres Portemonnaies.\Der letzte gemeldete Diebstahl am gleichen Tag fand erneut in der Hauptstraße in Weil am Rhein statt. Kurz nach 19:00 Uhr hielt sich eine 70-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft auf und spürte, wie jemand an ihrem Rucksack zog, so die Polizei. «Die 70-Jährige erkannte eine junge Frau, welche die Geldbörse aus dem Rucksack nahm und in Richtung Berliner Platz flüchtete», danach ließ sie über eine Mitarbeiterin des Ladens den Notruf wählen. «Währenddessen kam eine andere junge Frau zur Geschädigten zurück und übergab dieser ihre Geldbörse. Allerdings fehlte aus der Geldbörse das Bargeld.» Der Mediensprecher des Freiburger Polizeipräsidiums erklärte auf Anfrage, dass in allen drei Fällen aus Weil am Rhein keine mutmaßlichen Diebe gefasst werden konnten. Es ist unbekannt, ob es sich um dieselben Diebe handelt. «Gut möglich, dass auch eine Bande unter wechselnder Beteiligung im Raum agiert», so Sprecher Thomas Batzel. Die Autorin ist seit Juni Redakteurin am Newsdesk der Basler Zeitung, zuvor schrieb sie als freie Mitarbeiterin für das Ressort Kultur und Gesellschaft sowie den Gemeindedesk





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