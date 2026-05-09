Zum Aufmarschort von Rechtsextremen - Kundgebungen in Luzern mit Mass- und Gegendemonstranten

Es folgten Mass- und Gegendemonstranten, darunter auch Rechtsextreme. Unter ihnen strömten rund tausend Personen durchs Luzern, während gleichzeitig etwa 1500 Personen eine Gegendemonstration hielten. Während sich Anhängerinnen und Anhänger von Mass-voll auf dem Kurplatz sammelten, fand sich die Gegenkundgebung auf der anderen Seeseite ein.

Es gab keine grossen Zusammenstösse bei den Kundgebungen , die Tausende in Luzern beteiligten. Es folgten Mass- und Gegendemonstranten , darunter auch Rechtsextreme . Unter ihnen strömten rund tausend Personen durch Luzern , während gleichzeitig etwa 1500 Personen eine Gegendemonstration hielten.

Während sich Anhängerinnen und Anhänger von Mass-voll am Nachmittag auf dem Kurplatz versammelten, fand sich die Gegenkundgebung auf der anderen Seeseite, beim Europaplatz ein. Als die Kundgebung auf dem Rückweg zum Kurplatz die Seebrücke überquerte, lösten sich einige hundert Personen aus der Gegendemonstration und liefen zu den Bushaltestellen am Bahnhof, während andere sich auf dem Europaplatz erneut formierten und Richtung Seebrücke liefen. Die Polizei sperrte die Kundgebungen und die Kapellbrücke ab, um das Gelingen einer Eskalation zu verhindern.

Die Demonstration von Mass-voll setzte den Marsch zurück auf den Kurplatz fort, während der teilweise aufgelöste Abschnitt der Strecke Luzern-Zürich aufgrund von Bauarbeiten dieses Wochenende auf der Strecke Luzern-Zürich verkehren, sorgte für verlängerte Reisezeiten von rund 30 Minuten. Ein Demonstrantengeb zara[Segment_280973_10_03_1]Unfallen. Die SP und Grüne forderten Ende April eine Überprüfung der Bewilligung der Kundgebung nach einer Anleitung publizierten News Artikel: 'Tausende demonstrierten am Samstag in Luzern bei Kundgebungen von Mass-voll und Gegendemonstranten'





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