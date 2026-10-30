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Zukunft Zürcher Friedhöfe: Zwischen Kultstätte und Partyzone

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Zukunft Zürcher Friedhöfe: Zwischen Kultstätte und Partyzone
Zürcher Friedhöfe · Stratgie · Mitwirkung
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Die Zürcher Friedhöfe sind längst nicht mehr nur Orte der Trauer, sondern auch kulturelle Begegnungsstätten. Das sorgt für Kontroversen: Wie viel Leben verträgt ein Ort der Toten? Die Stadt entwickelt eine neue Strategie für ihre 19 Friedhöfe und lädt zur Mitwirkung ein.

Die Zürcher Friedhöfe sind längst nicht mehr ausschliesslich Orte des Abschieds. Auf dem Friedhof, eine Kunstausstellung im Krematorium oder eine Party in unmittelbarer Nähe von Gräbern: Sie dienen auch als Grünanlagen, kulturelle Begegnungsorte und Stätten des öffentlichen Gedenken s.

Doch nicht jede Nutzung stösst auf Begeisterung. Wie viel Leben verträgt ein Ort der Toten? Diese Frage dürfte auch bei der neuen Strategie "Zukunft Zürcher Friedhöfe" eine Rolle spielen. Die Stadt will ihre 19 Friedhöfe weiterentwickeln und die Bevölkerung einbeziehen.

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Zürcher Friedhöfe Stratgie Mitwirkung Trauer Kultur Gedenken Party Kontroverse

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