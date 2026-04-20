Zukunft gesichert: Waldkindergarten Biel überwindet Finanzkrise

Nach monatelanger Ungewissheit ist der Fortbestand des zweisprachigen Waldkindergartens Biel dank neuer Finanzierung und eines neuen Vorstands ab 2026 gesichert.

Der zweisprachige Waldkindergarten in Biel steht vor einer gesicherten Zukunft. Nachdem die Fortführung des beliebten Angebots über Monate hinweg auf der Kippe stand, konnten die Verantwortlichen nun Entwarnung geben. Wie der Vorstand am Montagabend in einer offiziellen Stellungnahme mitteilte, ist die Finanzierung für den Betrieb ab dem kommenden Schuljahr 2026 langfristig gesichert.

Dies markiert das Ende einer Phase der grossen Unsicherheit für Eltern, Kinder und das pädagogische Personal, die seit der Schockmeldung im September 2025 um den Fortbestand der Institution gebangt hatten. Damals hatte der bisherige Vorstand aufgrund von massiven finanziellen Engpässen sowie Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von qualifiziertem Personal den Antrag auf Auflösung des Vereins gestellt. Die gestiegenen Transportkosten und die sinkenden Kinderzahlen in den Gruppen hatten das Budget derart belastet, dass eine Schliessung unvermeidbar schien. Der Weg zur Rettung des Kindergartens gestaltete sich jedoch erfolgreicher als erwartet. Durch eine beeindruckende Welle der Solidarität gelang es, die notwendigen finanziellen Mittel zu akquirieren. Zahlreiche Unternehmen aus der Region, soziale Institutionen und engagierte Privatpersonen haben sich finanziell eingebracht, um dieses pädagogische Kleinod in Biel zu bewahren. An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung wurde zudem ein neuer Vorstand gewählt, der mit frischer Energie die Verantwortung übernimmt und die strategische Neuausrichtung für die kommenden Jahre vorantreiben will. Die neue Leitung betonte, dass der Erfolg dieser Rettungsaktion vor allem dem starken Rückhalt in der Bieler Bevölkerung zu verdanken sei, die den Wert der zweisprachigen Früherziehung erkannt und unterstützt habe. Inhaltlich soll das bewährte Konzept des Waldkindergartens auch in der neuen Ära unverändert fortbestehen. Der Wald fungiert weiterhin als zentraler Bildungs- und Erfahrungsraum, in dem die Kinder die Natur hautnah erleben und ihre motorischen Fähigkeiten entwickeln können. Ein besonderer Fokus liegt dabei weiterhin auf der gelebten Zweisprachigkeit, die einen integralen und unverzichtbaren Bestandteil des pädagogischen Alltags darstellt. Die Kinder werden in einer Umgebung gefördert, die sowohl die deutsche als auch die französische Sprache auf natürliche Weise in den Tagesablauf integriert. Mit der nun gesicherten finanziellen Basis und einem hochmotivierten neuen Vorstandsteam blickt der Waldkindergarten Biel optimistisch in die Zukunft und kann sein 25-jähriges Bestehen mit Zuversicht feiern. Eltern können ihre Kinder somit weiterhin in einer pädagogisch wertvollen Umgebung betreuen lassen, die in der Schweizer Bildungslandschaft als Vorbild für alternative Lernkonzepte gilt





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