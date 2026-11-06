Nach dem schwersten Bahnunfall in Spanien sterben 74 Menschen. Parallel ermittelt die EU-Staatsanwaltschaft wegen Betrugs bei der Finanzierung der Strecke Madrid-Sevilla.

Bei einem verheerenden Zugunfall in der spanischen Provinz Toledo kamen mindestens 74 Menschen ums Leben. Der Präsident der autonomen Region Kastilien-La Mancha, Emiliano García-Page, korrigierte die anfangs genannten Opferzahlen am Donnerstagabend nach unten und bestätigte diese neue, hohe Anzahl. Dieses Ereignis markiert den zweiten tödlichen Zwischenfall dieser Art in diesem Jahr auf derselben wichtigen Verkehrsachse zwischen Madrid und Sevilla. Die Auswirkungen dieses Unfalls gehen weit über die direkte Katastrophe hinaus, da nun auch internationale Strafverfolgungsbehörden aktiv werden.

EU-Ermittlungen wegen Betrug bei Streckenfinanzierung

Die Europäische Staatsanwaltschaft führt parallele Untersuchungen wegen des Verdachts auf Betrug im Zusammenhang mit der Finanzierung der Hochgeschwindigkeitsstrecke durch. In diesem Rahmen wurden Durchsuchungen in den Hauptsitzen des spanischen Eisenbahninfrastrukturbetreibers, der spanischen Eisenbahnsicherheitsbehörde sowie des dazugehörigen Rechnungshofs durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft begründet diese Maßnahmen damit, dass möglicherweise Betrug bei EU-Mitteln vorliegt, die speziell für die Sanierung und Modernisierung der Sicherheits-, Signal- und Kommunikationssysteme dieser Strecke bereitgestellt wurden.

Also read Armee weiht Gedenkort für Tote im Dienst ein: 26 Meter hohe Stele erinnert an Opfer

Opferzahlen und internationale Betroffenheit

Die Behörden haben nun die Identität aller 69 ursprünglich gemeldeten Todesopfer bestätigt, wobei die offizielle Sterblichkeitszahl durch den Präsidenten García-Page auf 74 hochgerechnet wurde. Unter den identifizierten Opfern befinden sich 54 spanische Staatsangehörige. Die 15 ausländischen Opfer umfassen vier US-Bürger, zwei Australier, zwei Japaner sowie je einen Staatsangehörigen aus Argentinien, Kanada, Frankreich, Mexiko, Portugal, Tunesien und der Tschechischen Republik. Die Familien der Opfer äußerten den Wunsch nach einer persönlichen Identifizierung vor Ort, während aktuell rund 107 Verletzte weiterhin in Spitälern der Region behandelt werden.

Technische Details und Ermittlungsschwerpunkte

Am Mittwochmorgen war auf einer geraden Strecke rund 110 Kilometer südlich von Madrid ein Hochgeschwindigkeitszug der spanischen Staatsbahn Renfe mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden Zug des privaten Anbieters Iryo aufgefahren. Mehrere Waggons entgleisten dabei. Die unabhängige Behörde für die Untersuchung von Unfällen (AITAT) teilte mit, dass die Fahrdatenschreiber der Züge aus dem Wrack geborgen wurden und sich nun in den Händen der Guardia Civil befinden. Die Auswertung dieser Daten soll Aufschluss über die genaue Geschwindigkeit geben, die auf 160 bis 200 Kilometer pro Stunde geschätzt wird.

Advertisement

Verdacht auf Systemversagen und menschliches Versagen

Im Zentrum der laufenden Ermittlungen steht der Ausfall des älteren Zugsicherungssystems LZB sowie mögliche Fehlentscheidungen der Bahnleitstelle in Madrid. Medien veröffentlichten Mitschnitte des Funkverkehrs, aus denen hervorgeht, dass der Lokführer eines Hochgeschwindigkeitszuges von einem Mitarbeiter der Bahnleitstelle angewiesen wurde, den normalen Fahrbetrieb wieder aufzunehmen. Dies geschah, obwohl das automatische Zugsicherungssystem noch nicht wieder funktionierte und der andere Zug noch auf der Strecke stand. Die Ergebnisse der Untersuchung werden voraussichtlich in einem Abschlussbericht dargelegt werden.

Folgen für Angehörige und politischer Kontext

An der Unfallstelle warten verzweifelte Familien auf Antworten und Neuigkeiten zu ihren vermissten Angehörigen. Ein 54-jähriger Mann, der zur Arbeit gegangen war und seitdem vermisst wird, ist ein Beispiel für die persönliche Tragödie hinter den Zahlen. Angehörige wie Manuel, der auf eine DNA-Probe hofft, bleiben vor Ort, um so lange zu warten, bis mehr Informationen verfügbar sind. Parallel dazu steht der Unfall im Kontext des ersten tödlichen Unfalls im Januar auf derselben Trasse, bei dem 46 Menschen starben, was die Dringlichkeit der bereits laufenden EU-Untersuchungen zur Infrastrukturfinanzierung unterstreicht.