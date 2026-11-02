Zuger Polizei bilanziert Messe 2026: Dank an die Bevölkerung und Ausblick auf 2027

Die Zuger Polizei zieht nach neun Tagen Messe positiv Bilanz. Beliebte Aktionen wie das Blitzerfoto ohne Strafe und die Hangman-Challenge stießen auf großes Interesse. Rückblick auf die Begegnungen mit der Öffentlichkeit.

Die Zuger Polizei zieht nach ihrem Auftritt an der Zuger Messe 2026 eine durchweg positive Bilanz. Während der neun Messetage standen persönliche Begegnungen, gemeinsame Aktivitäten und der konstruktive Austausch mit der Bevölkerung im absoluten Mittelpunkt. Die Behörde bedankt sich herzlich bei allen Besuchern für das reges Interesse und die freundlichen Gespräche mit den Ortspolizistinnen und Ortspolizisten vor Ort.

Erfolgreiche Aktionen und Publikumsmagnete

Besonders beliebt waren bei der Kundschaft die einmaligen Möglichkeiten zur interaktiven Teilnahme. Zu den absoluten Highlight-Aktionen zählte die Chance, ein Blitzerfoto ohne darauffolgende Busse zu erhalten. Diese spezielle Attraktion nutzten viele Besucher, um den Verkehrssicherheitsaspekt hautnah und ohne rechtliche Konsequenzen zu erleben. Ebenso großer Zuspruch erging an die Hangman-Challenge, bei der Gäste ihr Können und ihre Reaktionsfähigkeit bei einem klassischen Ratespiel unter Beweis stellen konnten. Diese Form der spielerischen Interaktion half, komplexe Themen wie Verkehrsregelungen und Prävention leichter verständlich und unterhaltsam zu vermitteln.

Also read Nachrichten: Wawrinka Abschied, Zugunglück Spanien, Ballon d'Or 2026

Persönliche Begegnung vor Ort

Neben den technischen Attraktionen stand der direkte Dialog im Fokus. Polizeiexperten nutzten den Messestand, um Fragen zum Arbeitsalltag, zu unterschiedlichen Polizeiaufgaben und zur Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen zu beantworten. Solche persönlichen Gespräche bieten Bürgern die seltene Gelegenheit, einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeitsfelder des Polizeikorps zu erhalten. Von Verkehrssicherheit und Prävention über Ermittlungen bis hin zur Hilfe in Notlagen reicht das Aufgabenspektrum. Besonders Familien und Jugendliche schätzen diese low-threshold Zugänge, um Hürden für einen potenziellen Berufseinstieg abzubauen.

Prävention und Berufsorientierung

Auch präventionsfachliche Aspekte kamen an der Zuger Messe nicht zu kurz. Fachleute gaben praktische Hinweise zu Themen wie Telefonbetrug, Einbruchschutz, Cybersicherheit und sicherem Verhalten im Straßenverkehr. Der persönliche Austausch ermöglichte es den Besuchern, allgemeine Unsicherheiten auszuräumen und geeignete Informationsstellen kennenzulernen. Für Interessierte an einer Laufbahn bei der Polizei bot die Messe zudem wertvolle erste Anlaufstellen. Da Aufnahmebedingungen und Ausbildungsinhalte je nach Kanton und Polizeiorganisation variieren, halfen die Gespräche bei der Orientierung. Zudem wurde empfohlen, vor einem Besuch mit Kindern im Vorfeld drei konkrete Fragen zu sammeln, um das Gespräch mit den Expertinnen und Experten gezielt zu gestalten.

Advertisement

Erinnerung an die Notrufnummer 117

Nachdem die Messetage abgeschlossen sind, erinnert die Zuger Polizei fest an ihre ständige Erreichbarkeit. Mit dem Hinweis auf die Notrufnummer 117 wird klar kommuniziert, dass die Polizei auch außerhalb der Messe rund um die Uhr für die Bevölkerung verfügbar ist. In der Schweiz ist die Polizei bei akuten Notfällen über diese Nummer erreichbar. Dazu gehören laufende Straftaten, unmittelbare Bedrohungen oder gefährliche Situationen, bei denen rasches polizeiliches Handeln erforderlich ist. Für nicht dringende Fragen und allgemeine Auskünfte eignen sich hingegen die regulären Kontaktmöglichkeiten der zuständigen Polizeistelle, um Notrufleitungen für zeitkritische Situationen freizuhalten.

Ausblick auf die Zuger Messe 2027

Die Zuger Polizei blickt bereits mit Vorfreude auf die nächste Ausgabe zurück. Nach der erfolgreichen Bilanz der neun Tage freut man sich schon heute auf die Zuger Messe 2027. Der Dank gilt allen, die den Stand besucht haben und den Dialog gesucht haben. Unterdessen wissen die Bürgerinnen und Bürger genau, wo sie die Behörde jederzeit erreichen: über die Nummer 117. Diese ständige Verfügbarkeit unterstreicht die Aufgabe der Polizei als ständige Wachsamkeit und Dienstleistung für die Sicherheit im Kanton Zug.