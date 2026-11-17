Das Zuger Obergericht hebt das Verbot der Anti-Glencore-Flyer auf, verbietet aber erneut Social-Media-Posts. Die Koalition darf ab Montag verteilen.

Das Zuger Obergericht hat der Koalition für Konzernverantwortung die Verteilung von 600.000 zuvor blockierten Flugblättern gegen den Rohstoffkonzern Glencore erlaubt. Dieser Entscheid hebt das vorläufige Verbot auf, das Glencore zuvor erwirkt hatte. Die Koalition darf die längst gedruckten Flyer nun ab kommendem Montag ab dem 23. November verteilen. Damit erhält die Kampagne für die Konzernverantwortungsinitiative erneut Raum für die öffentliche Debatte über die Verantwortung Schweizer Unternehmen.

Zusammenhang zwischen Mine und Arsenbelastung

Die Richter stellten fest, dass die Koalition im Verfahren überzeugend dargelegt hat, dass ein Zusammenhang zwischen dem Betrieb der Antamina-Mine samt Hafenanlage in Peru und gesundheitlichen Beschwerden der lokalen Bevölkerung besteht. Das Gericht stützte sich dabei auf Untersuchungen peruanischer Behörden, die zeigten, dass bei einem Test über 80 Prozent der getesteten Personen in der Region Huarmey erhöhte Arsenwerte im Urin aufwiesen. Darunter befanden sich auch Kinder, was die Sorge der Aktivisten untermauert.

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Es ist wichtig zu betonen, dass dieser Entscheid keine abschliessende Klärung der Verantwortung für Umwelt- oder Gesundheitsschäden darstellt. Das Gericht prüfte im vorsorglichen Verfahren lediglich, ob die geltend gemachten Tatsachen glaubhaft sind. Glencore hält indirekt 33,75 Prozent an Antamina. Über Vertretungen im Verwaltungsrat könne der Konzern Einfluss nehmen, hält das Gericht fest. Der Flyer ordne die Beteiligung korrekt ein und mache die indirekte Verantwortung transparent.

Sozialen Medien bleibt Verbot verhängt

Gleichzeitig untersagte das Gericht die erneute Veröffentlichung früherer Social-Media-Posts der Koalition. Diese hätten ohne ausreichende Erklärung den falschen Eindruck erweckt, Glencore trage direkt und unmittelbar die alleinige Verantwortung für die Arsenvergiftung von Kindern. Auch das Titelbild des Flyers darf nicht isoliert online verbreitet werden, wenn ein klarer Hinweis auf Glencores Minderheitsbeteiligung fehlt. Die Richter wiesen darauf hin, dass die Darstellung der sozialen Medien irreführend war.

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Die Bezeichnung der Situation im Umkreis der Mine als Skandal erachtet das Gericht hingegen als vertretbar. Auch die Formulierung Wieder ein Glencore-Skandal sei zwar zugespitzt, im politischen Diskurs über die Konzernverantwortungsinitiative aber vertretbar. Dies zeigt die Differenzierung der Justiz zwischen sachlicher Information und diffamierender Darstellung. Die Koalition darf also mit drastischen Formulierungen werben, solange die rechtliche Struktur der Beteiligung nicht falsch dargestellt wird.

Kosten und rechtliche nächsten Schritte

Glencore kann gegen die gerichtliche Verfügung innert 30 Tagen Beschwerde ans Bundesgericht erheben, was keine aufschiebende Wirkung hätte. Zudem muss der Konzern bis zum kommenden 6. Januar eine Klage in der Hauptsache einreichen. Andernfalls fällt das Verbot der bisherigen Social-Media-Posts dahin. Bei den Kosten unterlag Glencore überwiegend, was die finanzielle Belastung für den Konzern deutlich macht. Der Konzern trägt 4000 Franken, die Koalition 2000 Franken der Gerichtskosten. Zudem muss Glencore der Koalition eine Parteientschädigung von 2175 Franken bezahlen.

Dominique de Buman, Alt-Nationalrat der Mitte und Vorstandsmitglied der Koalition für Konzernverantwortung, kommentierte den Entscheid als Erfolg für die Transparenz. Er sagte, Glencore wollte verhindern, dass die Bevölkerung über die Verschmutzung der Antamina-Mine informiert wird, und ist damit krachend gescheitert. Die Koalition bleibt bei ihrer Forderung nach verbindlichen Sorgfaltspflichten für grosse Schweizer Unternehmen. Diese Initiative verlangt zudem Haftungsregeln für Schäden, die Tochtergesellschaften im Ausland verursachen.