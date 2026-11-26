Der Zuger Kantonsrat hat ein Postulat zur besseren Erschliessung schlecht angebundener Wohngebiete mit dem öffentlichen Verkehr mehrheitlich abgelehnt. Die Regierung muss keine Unterstützungsmassnahmen prüfen.

Der Zuger Kantonsrat hat ein Postulat zur besseren Erschliessung schlecht angebundener Wohngebiete mit dem öffentlichen Verkehr mehrheitlich abgelehnt. Die Regierung muss damit nicht prüfen, wie Gemeinden bei der Finanzierung von Ortsbusse n unterstützt werden könnten. Dieser Beschluss beendet die Diskussion um eine staatliche Mitfinanzierung für lokale Verkehrslösungen, die von fünf Fraktionen initiiert worden war. Kritiker bemängeln weiterhin die ungleiche Verteilung der Verkehrsinfrastruktur im Kanton.

Ablehnung des Postulats zum Öffentlichen Verkehr

Die Vorstösser aus fünf Fraktionen verlangten von der Regierung die Prüfung, wie Gemeinden bei der Finanzierung von Ortsbussen oder Pilotprojekten unterstützt werden können. Ziel sei die bessere Feinverteilung des öffentlichen Verkehrs innerhalb der Gemeinden sowie die Erschliessung von Aussenbereichen und neuen Wohnquartieren, die heute schlecht an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Der Regierungsrat war gegen das Postulat und wies die Forderung zurück. Er verwies darauf, dass fast 82 Prozent der Zuger Bevölkerung bereits heute gut oder sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen seien. Ein Linienbetrieb in nachfrageschwachen Quartieren verursache hohe Kosten bei tiefem Kostendeckungsgrad. Baudirektor Florian Weber (FDP) plädierte dafür, öffentliche Gelder dort einzusetzen, wo möglichst viele Menschen davon profitierten. Andernfalls würden Mittel gebunden, die für stark genutzte Verbindungen benötigt würden.

Also read Zuger Kantonsrat bewilligt Budget 2027 mit 287 Millionen Franken Überschuss

Kritik am finanzorientierten Ansatz der Regierung

Der Regierungsrat argumentiere rein finanzorientiert, kritisierte Karl Nussbaumer (SVP). Finstersee, ein Ortsteil von Menzingen, sei komplett vom öffentlichen Verkehr abgeschnitten. Dies sei ein "unhaltbares Defizit". Wenn der öffentliche Verkehr nur noch dort ausgebaut werde, wo bereits eine hohe Dichte herrsche, werde die Peripherie abgehängt, so der Menzinger. Ähnlich argumentierten andere Sprechende. "Wir müssen die grossen Verbindungen weiterdenken, ohne die kleinen Anschlüsse zu vergessen", sagte Klemens Iten (GLP). Die Debatte zeigt die tiefe Kluft zwischen der Priorisierung effizienter Hauptlinien und dem Bedarf an bedarfsgerechter Basisversorgung in dünn besiedelten Gebieten.

Die SVP-Fraktion betonte, dass die aktuelle Situation für Bewohnerinnen und Bewohner in peripheren Lagen nicht akzeptabel sei. Ohne gezielte Massnahmen verschärfe sich die Isolation dieser Gebiete weiter. Die GLP forderte eine ausgewogenere Strategie, die sowohl den Massentransport als auch lokale Bedürfnisse berücksichtigt. Es ging dabei nicht nur um Transportmittel, sondern um die soziale Teilhabe und Erreichbarkeit aller Bürgerinnen und Bürger im Kanton.

Advertisement

Kantonaler Regierungsrat Florian Weber (FDP) hingegen unterstrich die ökonomischen Grenzen des bestehenden Systems. Die Knappheit der Finanzmittel erfordere eine strikte Fokussierung auf Routen mit hoher Auslastung. Eine Subventionierung von Ortsbussen würde das Budget für wichtige Hauptachsen belasten und langfristig die Qualität des gesamten Netzes gefährden. Diese Sichtweise steht im Widerspruch zu den Forderungen der oppositionellen Fraktionen.

Folgen und Perspektiven für die Zukunft

Mit der Ablehnung des Postulats entfällt die Verpflichtung für den Regierungsrat, konkrete Unterstützungsmechanismen für Gemeinden zu entwickeln. Gemeinden sind daher auf eigenständige Lösungen oder private Initiativen angewiesen, um die Mobilität in schlecht erschlossenen Gebieten zu gewährleisten. Dies kann zu einer weiteren Polarisierung der regionalen Entwicklung führen.

Die betroffenen Gemeinden stehen nun vor der Herausforderung, eigene Konzepte zu erarbeiten, die oft nicht staatlich gefördert werden können. Die Diskussion um die Gerechtigkeit der Verkehrsinfrastruktur ist damit nicht beendet, sondern verschiebt sich auf die lokale Ebene. Zukünftige Debatten im Kantonsrat werden sich vermutlich erneut mit den Kosten-Nutzen-Verhältnissen von Verkehrsprojekten befassen, solange sich die strukturellen Nachteile peripherer Wohngebiete nicht durch andere Massnahmen ausgleichen.