Der Kanton Zug hat das Budget 2027 verabschiedet. Trotz eines Überschusses von rund 287 Millionen Franken fordern oppositionelle Parteien mehr Investitionen in soziale Belange und kritisieren die Sparmaßnahmen.

Der Zuger Kantonsrat hat am Mittwoch das Budget für das Jahr 2027 offiziell bewilligt. Dabei verbuchte der Kanton einen deutlichen Überschuss von rund 287 Millionen Franken. Diese gute finanzielle Lage wird von der Regierung als Zeichen für die solide wirtschaftliche Basis der Region gewertet. Trotz des positiven Abschneidens blieben während der dreieinhalbstündigen Debatte einige strittige Punkte bestehen, die die politische Spaltung im Parlament widerspiegelten.

Finanzdirektor Tännler warnt vor unkontrolliertem Spending

Finanzdirektor Heinz Tännler von der SVP betonte nach der Abstimmung, dass die finanzielle Situation des Kantons als grundsolide einzustufen sei. Er verwies darauf, dass das Eigenkapital bis Ende 2030 auf knapp fünf Milliarden Franken ansteigen werde. Diese Reserven würden dem Kanton eine hohe Widerstandsfähigkeit verleihen, sollte sich das wirtschaftliche Umfeld negativ entwickeln. Gleichzeitig mahnte Tännler zu einem behutsamen Umgang mit den vorhandenen Mitteln. Er warnte davor, dass das Wirtschaftswachstum in der Zukunft nur moderat ausfallen werde.

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Die erweiterte Staatswirtschaftskommission, kurz Stawiko, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit den Prognosen. Dennoch kam Präsident Tom Magnusson von der FDP zu Wort und warnte vor zusätzlichen Ausgabenwünschen. Er erklärte, dass es notwendig sei, sorgfältig zu prüfen, welche staatlichen Leistungen der Kanton sich leisten könne. Dabei müsse man auch berücksichtigen, wo an anderer Stelle gespart werden müsse, um die Balance zu halten. Der SVP-Sprecher Gregor Bruhin lobte zudem, dass der Kanton seine Investitionen ohne neue Schulden finanzieren könne.

Opposition kritisiert Klientelpolitik und zu hohe Ausgabensteigerung

Kritik an der Haushaltspolitik kam vor allem aus den Reihen der Linken und der Mitte. ALG-Sprecher Luzian Franzini warf der rechten Mehrheitsfraktion vor, Klientelpolitik zu betreiben. Anstatt in die Zukunft zu investieren und die Bedürfnisse der schwächsten Generationen zu berücksichtigen, werde nur kurzfristig gedacht. Auch Drin Alaj von der SP stellte fest, dass eine Budgetberatung trotz guter Finanzen nicht einfach sei. Es gelte, die finanziellen Mittel sinnvoll einzusetzen, anstatt neue Aufgaben auf Kosten der Allgemeinheit zu schaffen.

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GLP-Sprecherin Tabea Estermann forderte den Regierungsrat auf, neue Stellen kritisch zu prüfen. Ihr Kollege Fabio Iten von der Mitte betonte die Wichtigkeit, dass auch der Mittelstand am finanziellen Erfolg des Kantons teilhaben könne. Eine weitere Sorge betraf den steigenden Aufwand, der um 161 Millionen Franken zugelegt hatte, während die Erträge nur um 79 Millionen Franken stiegen. FDP-Sprecher Michael Arnold warnte davor, einen Überschuss als Auftrag zu missverstehen, um neue Aufgaben zu generieren, da sprunghafte Anstiege bei den Gesundheitskosten drohten.

Debatten um Teuerungsausgleich und Kürzungen im Sozialbereich

In der Detailberatung zeigten sich die unterschiedlichen politischen Prioritäten deutlich. Das Parlament lehnte den Antrag der ALG ab, den Teuerungsausgleich auf 1,5 Prozent zu erhöhen. Eine deutliche Mehrheit folgte stattdessen dem Antrag der Regierung, der einen Teuerungsausgleich von 0,95 Prozent vorsah. Gleichzeitig stimmte die bürgerliche Mehrheit einer Kürzung der Asylsozialhilfe im Sozialamt um 690.000 Franken zu. Dieser Schritt erfolgte auf Empfehlung der Regierung und der Stawiko. Ein Gegenantrag von SP und ALG, auf diese Kürzung zu verzichten, scheiterte mit 52 zu 22 Stimmen.

Ebenso scheiterten zwei Anträge der Stawiko, das Budget für den Kindes- und Erwachsenenschutz (Kesb) um insgesamt knapp 200.000 Franken zu kürzen. Hintergrund waren geplante Personalabbauten, bei denen auf eine 80-Prozent- und eine 60-Prozent-Stelle verzichtet werden sollte. Die FDP, vertreten durch Etienne Schlumpf, widersprach diesen Plänen entschieden. Schlumpf argumentierte, dass die Stärkung des Kesb nicht durch Personal Kürzungen erreicht werden könne. Auch die Regierung unter Landammann Andreas Hostettler lehnte die Reduktion ab.

Politische Realitäten im Staatshaushalt des Kantons Zug

Ein Erfolg für die Stawiko war hingegen die beantragte Kürzung des Budgets beim Amt für Denkmalpflege und Archäologie. Mit einer Summe von 56.000 Franken wurde ein Einsparpotenzial identifiziert, gegen das sich die Regierung vergeblich wehrte. Letztlich verabschiedete der Kantonsrat das Budget 2027 nach langer Debatte mit dem positiven Saldo von rund 287 Millionen Franken. In diese Berechnung flossen auch die gutgeheissenen Änderungsanträge der Regierung ein.

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Zu diesen Anpassungen gehörte unter anderem der höhere Teuerungsausgleich, der in der Abstimmung bestätigt wurde. Die Finanzplanung für die kommenden Jahre bleibt optimistisch, wobei Prognosen für 2028 ein Plus von 393 Millionen Franken und für 2029 ein Plus von 433 Millionen Franken erwarten lassen. Bis Ende 2030 wird das Eigenkapital auf 4,9 Milliarden Franken anwachsen. Diese Zahlen sollen die finanzielle Stabilität des Kantons für die nächsten Jahre gewährleisten, auch wenn die politische Debatte über die richtige Verwendung der überschüssigen Mittel weiterhin andauert.