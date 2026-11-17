Das Zuger Obergericht hebt das Verbot für 600'000 Flyer auf. Die Koalition darf ab 23. November warnen, Social-Media-Posts bleiben untersagt.

Das Zuger Obergericht hat einer Klage der Koalition für Konzernverantwortung stattgegeben und die vorläufige Untersagung der Verteilung von 600'000 Flyern gegen den Rohstoffriesen Glencore aufgehoben. Die Nichtregierungsorganisation darf die gedruckten Materialien ab dem kommenden Montag, dem 23. November, offiziell in die Schweiz schicken. Dieser Entscheid markiert eine deutliche Niederlage für den Bergbaukonzern, der die Veröffentlichung der Warnmaterialien bereits erfolgreich angefochten hatte.

Juristische Bewertung der Arsen-Vorwürfe

Die Richter des Obergerichts stützen ihre Entscheidung auf die glaubhafte Darstellung des Zusammenhangs zwischen dem Betrieb der Antamina-Mine sowie der Hafenanlage in Peru und den daraus resultierenden gesundheitlichen Beschwerden der lokalen Bevölkerung. Das Gericht wies darauf hin, dass die Koalition die Tatsachen im vorsorglichen Verfahren überzeugend dargelegt habe. Als zentrale Evidenz dienten Untersuchungen peruanischer Behörden, die bei über 80 Prozent der getesteten Personen in der Region Huarmey erhöhte Arsenwerte im Urin nachgewiesen haben. Darunter befanden sich auch Minderjährige, was die Dringlichkeit der Aufklärung unterstreicht.

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Unterschiedliche Beurteilung von Medienformaten

Obwohl die physische Verteilung der Flyer nun erlaubt ist, bleibt das Verbot für frühere Social-Media-Posts der Koalition bestehen. Das Gericht argumentiert, dass die digitalen Posts den falschen Eindruck erweckten, Glencore trage "direkt und unmittelbar die alleinige Verantwortung" für die Arsenvergiftung von Kindern. Zudem darf das Titelbild des Flyers mit der Aufschrift "Wieder ein Glencore-Skandal: Vergiftete Kinder am Minenhafen" nicht isoliert online verbreitet werden, sofern kein klarer Hinweis auf die Minderheitsbeteiligung des Konzerns fehlt. Die Bezeichnung der Situation als "Skandal" erachtet das Gericht hingegen als im politischen Diskurs vertretbar, auch wenn die Formulierung "Wieder ein Glencore-Skandal" als zugespitzt gilt.

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Positionen von Glencore und den Initianten

Glencore hatte die Vorwürfe als "ehrverletzend, unzutreffend und irreführend" zurückgewiesen. Der Konzern betonte, dass Antamina ein unabhängig geführtes Gemeinschaftsunternehmen sei, an dem Glencore indirekt nur 33,75 Prozent hält und das operativ nicht kontrolliert wird. Damit könne der Konzern über Vertretungen im Verwaltungsrat zwar Einfluss nehmen, jedoch nicht die alleinige Verantwortung für Umweltschäden tragen. Glencore bestritt zudem, dass die vorliegenden Daten einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Hafenanlagenbetrieb und den erhöhten Arsenwerten bei Anwohnern belegten. Dominique de Buman, Alt-Nationalrat der Mitte und Vorstandsmitglied der Koalition, reagierte empört und erklärte, Glencore wolle die Bevölkerung über die Verschmutzung der Antamina-Mine informieren verhindern, sei damit aber "krachend gescheitert".

Weitere Verfahrensschritte und Kostentragung

Die rechtlichen Auseinandersetzungen sind damit noch nicht abgeschlossen. Glencore hat die Möglichkeit, innert 30 Tagen Beschwerde ans Bundesgericht zu erheben, wobei dies keine aufschiebende Wirkung hätte. Bis zum kommenden 6. Januar muss der Konzern zudem eine Klage in der Hauptsache einreichen, andernfalls entfällt das Verbot der Social-Media-Posts von selbst. In der Kostenfrage unterlag Glencore überwiegend: Der Konzern hat 4000 Franken und die Koalition 2000 Franken der Gerichtskosten zu tragen. Zusätzlich muss Glencore der Koalition eine Parteientschädigung von 2175 Franken bezahlen. Die Koalition für Konzernverantwortung, ein Zusammenschluss von Schweizer Menschenrechts-, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, nutzt diesen Sieg für ihre Initiative, die verbindliche Sorgfaltspflichten und Haftungsregeln für Schweizer Konzerne im Ausland fordert.