Zug kollidiert mit Schulbus - mehrere Tote befürchtet

Ein Zug ist auf einem Bahnübergang in Belgien mit einem Kleinbus, der Schulkindern fuhr, kollidiert. Nach offiziellen Quellen starben mehrere Menschen.

Ein Zug kollidierte mit einem Kleinbus, der Schulkindern fuhr, auf einem Bahnübergang in Buggenhout , Belgien . Nach offiziellen Quellen starben mehrere Menschen. Die genauen Opferzahlen sind noch nicht bekannt.

Bei dem Unfall befanden sich sieben Schulkinder, zwei Begleiter und ein Fahrer im Kleinbus. Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB bestätigte, dass die Schranken zum Zeitpunkt der Kollision geschlossen waren. Eine Überwachungskamera hatte den Unfall aufgenommen. Die Aufnahmen zeigen, dass die Schranken unten und die Ampel rot waren.

Der Sprecher von Infrabel, Thomas Baeken, sagte, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft den Unfall untersuchen müssen. Der Unfall ereignete sich um 8.08 Uhr. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht geklärt





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zug Schulbus Kollision Buggenhout Belgien Tote Opferzahlen Unfall

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unruheregion Baluchistan: 30 Tote und viele Verletzte bei Anschlag auf Zug in PakistanBei einem Bombenanschlag auf einen Personenzug in Westpakistan sterben mindestens 30 Menschen. Die Gewalt militanter Gruppen in Baluchistan eskaliert seit Monaten – auch gegen chinesische Grossprojekte.

Read more »

Unruheregion Baluchistan: 30 Tote und viele Verletzte bei Anschlag auf Zug in PakistanBei einem Bombenanschlag auf einen Personenzug in Westpakistan sterben mindestens 30 Menschen. Die Gewalt militanter Gruppen in Baluchistan eskaliert seit Monaten – auch gegen chinesische Grossprojekte.

Read more »

Zug kollidiert in Belgien mit SchulbusBei einem schweren Unfall an einem Bahnübergang in der belgischen Stadt Buggenhout sind am Dienstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Zug kollidierte dort mit einem Schulbus.

Read more »

Schulbus von Zug erfasst – mehrere Tote bei Horror-UnfallIm belgischen Buggenhout ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Zugunglück gekommen. Ein Kleinbus mit sieben Schulkindern, einer Begleitperson und dem Fahrer wurde an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst. Belgische Medien berichten von mehreren Todesopfern.

Read more »