Zug‑Goalie Genoni hat wegen Wasserschaden 1000. Spiel abgebrochen

Nachdem in der OYM Hall ein tropfendes Dach die Decke beschädigte, musste das Ehrenfeiersspiel von Leonardo Genoni gegen Ambri-Piotta nach acht Minuten abgebrochen werden. Sportnews wird ausführlich erklärt.

Der 39-jährige Torhüter Leonardo Genoni, der in der National League sein tausendstes Spiel absolvierte, konnte sein Hochzeitsjubiläum nicht wie geplant in der OYM‑Hall ausklingen lassen. Nach etwa acht Minuten spülte das tropfende Dach auf das Eis, sodass das Spiel sofort unterbrochen und später abgebrochen wurde.

Versuch, die Decke zu retten, scheitert

Die Eisfläche in der OYM‑Hall in Zug war bereits bei Spielbeginn von Wasser durchtränkt. Trotz mehrmaliger Verschnörkelungen und temporärem Abdichtungskonzept gelang es den Technikern nicht, die Undichtigkeiten zu stoppen. Das Ergebnis: mehrere Löcher ersetzten das glatte Seil und stellten eine Gefahr für die Spieler dar.

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Die Spielleitung sah keine andere Möglichkeit, als die Partie abzusagen. Der Schiedsrichter rief nach der dritten Spielminute die Notbedeutung an und setzte die Regelung der Liga ein, die ein Spiel in einer unsicheren Umgebung nicht zulässt.

Emotionen der Spieler, besonders Genoni

Obwohl die Veranstaltung formell abgebrochen wurde, blieb die Atmosphäre innerhalb der OYM‑Hall leidenschaftlich. Genoni, der bisher die einzige Person ist, die in der National League das Kontingent von 1000 Einsätzen erreicht hat, wurde vor dem Spiel persönlich von seinen Fans und seiner Familie geehrt.

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Ambri‑Piotta-Spieler Tommaso De Luca überreichte ihm anschließend eine große Weinflasche zur Feier des Anlasses. Trotz der unvorhergesehenen Störung zeigte die Mannschaft von Zug großen Respekt und Empathie für den Handymeister.

Folge für die kommende Saison

Das National League Komitee hat angekündigt, dass die Vereinsleitung von Zug die Ursache für die Dachbeschädigung untersuchen wird. Sobald die Reparaturen abgeschlossen sind, plant die Liga, die Partie bei Gelegenheit erneut nachzuspielen, um Genonis Jubiläum tatsächlich zu feiern.

Für die Fans bedeutet dies, dass das geplante Jubiläumsspiel in die Historie eingehen könnte, während der Physiotherapeut der Zug‑Mannschaft rechtzeitig die Heilungszeiten des 1000. Spiels berücksichtigen muss. Der letzte Punkt: Die Liga klärt nach dem Vorfall, ob zukünftige Spiele auf alternative Anlagen ausgeweitet werden, die einer unsachgemäßen Dachabdichtung weniger ausgesetzt sind.