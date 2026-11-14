Zug besiegt ZSC und Kloten gewinnt in Lausanne

Die ZSC Lions erleiden bei Zug eine klare Niederlage, während Kloten in Lausanne triumphiert. SCL Tigers und SC Bern verzeichnen ebenfalls deutliche Erfolge in der National League.

Der Zug ERC hat die ZSC Lions im Duell der beiden besten Offensiven der Liga mit 4:2 besiegt. Der Tabellenführende im Mittelfeld steigerte seinen Druck schrittweise und ging in der 36. Minute durch Yannick Weber verdientermassen in Führung. Derek Grant erhöhte noch vor der Sirene auf 2:0. In den Schlussminuten drehte das Heimteam das Spiel komplett, nachdem Dominik Kubalik, Andreas Wingerli und David Sklenicka binnen 133 Sekunden das Tempo revolutioniert hatten. Vinzenz Rohrer besiegelte mit seinem 10. Saisontreffer die zweite Saisonniederlage der Zürcher.

Turnaround im Schlussdrittel bei Zug

Kloten besiegt Lausanne mit Berras Abschied

Ajoie dominiert Davos mit Toren der Brüder Honka

SCL Tigers feiern Hattrick und Bern gewinnt in Genf

Die Stimmung im Stadion kippte nach 6:48 Minuten im dritten Drittel komplett. David Sklenicka nutzte ein Unglück des Torhüters Christian Marti, der einen Schuss nur einen Meter am Tor vorbeilassen musste, die Scheibe sprang ins Netz. Diese Umstände brachten die Zentralschweizer wieder ins Spiel. Der Sieg warf die Frage auf, wie schnell sich eine Führung in der National League auflösen kann, wenn die Defensive Fehler macht. Es ist der vierte Sieg der Zug er in Zürich in Folge, was die lokale Dominanz unterstreicht.Bei der Begegnung zwischen Hockey Club Ambrì-Piotta und HC Davos gab es einen knappen Sieg für Ajoie mit 6:3. Der Schweizer Meister Reto Berra wurde bei seiner Rückkehr in die Saanestadt gebührend verabschiedet. Er gastierte mit dem Schlusslicht in seiner alten sportlichen Heimat. Marcus Sörensen brachte Freiburg in der 24. Minute in Führung. Das Schlusslicht steckte jedoch nicht auf und war über weite Strecken die bessere Mannschaft. Keanu Dererras brachte die Flughafenstädter mit einem Doppelpack auf die Siegesstrasse.Beim HC Davos wechseln sich Siege und Niederlagen in der National League weiter in regelmässiger Reihenfolge ab. Nach dem Sieg am Freitag gegen Ambri erwischten die Bündner auch in Pruntrut einen guten Start und gingen durch Yannick Frehner in Führung. Die Reaktion des Heimteams fiel aber heftig aus: Bei Spielmitte stand es auch dank je eines Treffers der beiden Honka-Brüder 4:1. Sven Jung und Ken Jäger verkürzten zwar noch auf 3:4, doch Cole Cormier und Julius Nättinen stellten den zweiten Sieg Ajoies in Folge sicher.Die SCL Tigers haben die Bielertigers mit 5:2 besiegt. Dario Allenspach brachte die Tigers 11 Sekunden vor der 1. Sirene in Führung und glich kurz vor der 2. Sirene zum 2:2 aus. Er komplettierte schliesslich in Überzahl in der 46. Minute seinen Hattrick. Saku Mäenalanen machte in der 59. Minute mit dem Empty Netter den Deckel drauf. In Genf setzte sich der SC Bern mit 5:2 gegen Genf-Servette durch. Nach dem Penaltyschiessen im Penaltyschiessen brauchten die Berner etwas, um in Genf in die Gänge zu kommen.

Die Gastgeber gingen dank Sakari Manninen und Josh Jooris 2:0 in Führung. Noch vor der ersten Sirene gelang dem SCB der Anschlusstreffer, im Mitteldrittel drehten die Berner das Spiel komplett. Erstmals in Führung wurde der SCB von Klublegende Tristan Scherwey in der 39. Minute geschossen. Fabian Ritzmann zog den Calvinstädtern kurz nach der Pause den Stecker. Die Bieler wünschen sich, dass ein Drittel nur 19 Minuten dauert, um solche Albträume zu vermeiden.

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Lugano dominiert Rapperswil-Jona deutlich

Lugano hat Rapperswil-Jona mit 4:0 besiegt. Dank eines Zwischenspurts zwischen der 25. und 31. Minute ging Lugano in Rapperswil-Jona komfortabel mit 3:0 in Führung. Daniel Olsson und Aleksi Peltonen feierten ihre Tor-Premieren in dieser Saison. Topskorer Jere Innala erzielte seinen 11. Treffer. Peltonen machte mit dem Shorthander in der 57. Minute endgültig alles klar. Robert Mayer, der im Tor Niklas Schlegel ersetzte, feierte seinen ersten Shutout in dieser Spielzeit.

Neue Verpflichtungen und Vertragsverlängerungen

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Der HC Ajoie hat für die kommende Saison Leevi Tukainen vom finnischen Erstligisten JYP verpflichtet. Der 26-Jährige traf in 19 Spielen schon 12 Mal. Ausserdem verlängerte Ajoie die Verträge von Jerry Turkulainen um ein Jahr und Kyen Sopa um zwei Jahre. Diese Personalien stärken das Team für die kommenden Herausforderungen in der Liga. Die Jurassier zeigen damit Ambitionen, ihre erfolgreiche Phase fortzusetzen.