ZSC Lions vs. HCD: Heimspiel-Serie in Gefahr?

Die ZSC Lions empfangen den HCD in der Swiss-Life-Arena. Nach der Niederlage in Spiel 3 wollen die Zürcher auf eigenem Eis zurückschlagen. Kann die beeindruckende Playoff-Heimspiel-Serie fortgesetzt werden oder gelingt dem HCD die Überraschung? Das Spiel verspricht Spannung pur mit vielen Torchancen und einem hohen Tempo.

Die nächste Zürcher Topchance: Frödén bringt den Puck nicht am Boden liegenden Aeschlimann vorbei. Das hätte das 2:0 sein müssen. Der erste gefährliche HCD -Abschluss. Natürlich von Stransky. Aber Hrubec ist auf dem Posten. TOR ZSC LIONS! 1:0 für die Zürcher Da ist das 1:0. Kukan trifft backhand unter die Latte. Brillant gemacht! Auch Grant kommt zu einem guten Abschluss. Die ZSC Lions haben in den ersten fünf Minuten schon mehr Chancen gehabt als im ganzen Spiel 3.

Die nächste ZSC-Chance: Weber verpasst vor Aeschlimann. Riesenchance für Rohrer nach 40 Sekunden: Er stürmt alleine auf Aeschlimann zu … und trifft die Latte. Das hätte das 1:0 sein müssen. Es geht los! Bayer schickt die nominell dritte Linie um Grant aufs Eis. Von der muss heute etwas kommen. Bei den ZSC Lions ist der Schwede Frödén zurück im Team, nachdem er Spiel 3 verletzungsbedingt verpasst hatte. Andrighetto ist immer noch out. Eine Rochade gibt es in der Paradelinie: Da rückt Sigrist anstelle von Schreiber vor und stürmt neben Malgin und Balcers. Beim HCD gibt es keine Veränderungen: Lemieux bleibt im Team, Tambellini ist erneut überzählig. Zudem fehlen die verletzten Corvi, Nussbaumer, Gredig und Hollenstein. Hier die Aufstellung: Die Aufstellungen der beiden Teams. Willkommen zum Liveticker. Die ZSC Lions sind am Mittwoch in Spiel 3 des Halbfinals wieder in Rücklage geraten. Sie verloren gegen den HCD und wollen nun auf eigenem Eis zurückschlagen. In der Swiss-Life-Arena haben sie die letzten 19 Playoff-Heimspiele nacheinander gewonnen. Können sie diese eindrückliche Serie verlängern? Das Spiel beginnt mit hohem Tempo und die ZSC Lions setzen gleich zu Beginn Akzente. Sie kreieren Chancen und üben Druck auf das gegnerische Tor aus. Die ersten Minuten sind von Offensivbemühungen der Zürcher geprägt. Die ZSC Lions zeigen von Anfang an, dass sie das Spiel dominieren wollen und versuchen, den HCD unter Druck zu setzen. Der HCD hingegen verteidigt geschickt und versucht, durch Konter gefährlich zu werden. Die Partie gestaltet sich von Beginn an intensiv und temporeich. Beide Teams kämpfen um jeden Zentimeter Eis. Die ZSC Lions scheinen besonders motiviert zu sein, nach der Niederlage in Spiel 3 eine Reaktion zu zeigen. Frödén, der nach seiner Verletzung zurück im Team ist, und die neu formierte erste Linie mit Sigrist anstelle von Schreiber, sollen für frischen Wind im Angriff sorgen. Die ZSC Lions versuchen, die Heimstärke in der Swiss-Life-Arena zu nutzen, um einen entscheidenden Vorteil zu erlangen. Die Zürcher Fans unterstützen ihre Mannschaft lautstark und peitschen sie nach vorne. Das Spiel verspricht eine spannende Auseinandersetzung zu werden. Die Defensive beider Teams steht zunächst gut, doch die ZSC Lions finden schließlich eine Lücke. Kukan trifft mit einem sehenswerten Backhand-Schuss zur Führung. Der Jubel in der Arena ist groß. Trotz des Rückstands lässt sich der HCD nicht entmutigen und versucht, den Ausgleich zu erzielen. Stransky sorgt mit seinem gefährlichen Abschluss für Aufregung vor dem ZSC-Tor, doch Hrubec hält seinen Kasten sauber. Die ZSC Lions setzen weiter auf Offensive und wollen die Führung ausbauen. Die Kombinationen der Zürcher wirken flüssig und gefährlich, doch Aeschlimann im HCD-Tor hält sein Team im Spiel. Die Partie ist von hoher Intensität geprägt, beide Teams gehen engagiert in die Zweikämpfe. Rohrer vergibt eine riesige Chance, als er alleine auf Aeschlimann zustürmt und die Latte trifft. Dies zeigt, dass das Spiel weiterhin offen ist und der HCD jederzeit zurückschlagen kann. Das Spiel entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch, beide Teams spielen mit hohem Risiko. Die ZSC Lions dominieren zwar weiterhin, doch der HCD bleibt gefährlich. Die Coaches versuchen durch taktische Veränderungen, das Spiel zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Spannung steigt, denn jeder Angriff kann zur Entscheidung führen





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