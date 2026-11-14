ZSC Lions verlieren 2:4 bei EV Zug und verpassen Rekord

Die ZSC Lions müssen sich beim EV Zug mit 2:4 geschlagen geben. Das Team verliert die Führung und verpasst den Sieg bei 19 von 20 Spielen.

Die ZSC Lions erleiden im Spiel gegen den EV Zug eine klare 2:4-Niederlage und verlieren damit die souveräne Tabellenführung der National League. Der EV Zug, der als erster Verfolger der Zürcher gilt, nutzte die Gelegenheit, um den Abstand im direkten Vergleich zu verkürzen. Obwohl der EVZ aufgrund des Stadionumbaus fünf Spiele weniger absolvierte, hat er die Verlustpunkte auf drei Zähler reduziert.

Defensivduell dominiert die erste Halbzeit

Der EVZ präsentierte sich als extrem starke defensive Einheit und forderte die ZSC Lions in einer Weise heraus, die sie aus den vorangegangenen 19 Spielen nicht kannten. Der Defensiv-Verteidiger Jacob Moverare agierte als unüberwindbares Hindernis vor dem Tor. Er blockierte Schuss um Schuss und kontrollierte die Stöcke der Zürcher Angreifer effektiv. Dieser defensive Fokus führte dazu, dass die Zürcher kaum Torchancen generieren konnten und das Spiel eher taktisch als spektakulär verlief. Erst nach 36 Minuten fiel das erste Tor, nachdem das frühe 1:0 durch Grégory Hofmann aufgrund einer Goalie-Behinderung annulliert worden war.

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Zürcher Routiniers stellen mit 2:0-Führung

Die ZSC Lions fanden erst in der ersten Perioden-Hälfte den Schlüssel zur Offensive. Innerhalb von vier Minuten erzielten die Routiniers des Teams zwei Treffer. Alex Weber traf mit einem Weitschuss, und Grant folgte mit einem Nachstoßer, um die 2:0-Führung herzustellen. Nach 40 Minuten schien die Partie für die Zürcher bereits entschieden, da der EVZ in der vorherigen Nacht nicht im Einsatz war und nur einen spielfreien Tag hatte. Die Zürcher nutzten diesen Vorteil, um die Führung in die Pause zu retten.

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EV Zug dreht das Spiel in Rekordtempo

Die zweite Halbzeit brachte eine vollständige Wende zu Gunsten des EV Zug. Innerhalb von nur 133 Sekunden erzielte der EVZ drei Tore und übernahm damit die 3:2-Führung nach 47 Minuten. Die Zürcher fanden keine adäquate Antwort auf das schnelle Tempo des Gegners und fielen in ihrem eigenen Spiel aus der Bahn. Obwohl der EVZ im Schlussdrittel nur vier Puck-Sperren hinnehmen musste, reichte dies nicht aus, um die Wende komplett zu machen. Die Zürcher konnten den Rückstand nicht wettmachen und verloren das Spiel mit 2:4.

Verpasster Rekord und neue Tabellenkonstellation

Die Niederlage bedeutet für die ZSC Lions, dass sie die Marke aus der Vorsaison nicht übertreffen können. Während der HCD vor einem Jahr 18 Siege in 19 Spielen erzielte, egalisierten die Zürcher diesen Wert nun mit 19 Siegen in 20 Spielen. Dennoch bleibt es unter 20 Spielen, den Rekord nicht zu schlagen. Es handelt sich um die zweite Niederlage der Saison für das ZSC-Team. Die Differenz von 18 Punkten in der Tabelle bleibt groß, doch der EVZ hat durch den Sieg und die weniger absolvierten Spiele die Lücke im direkten Vergleich deutlich geschlossen.