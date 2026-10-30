ZSC Lions schlagen Ambri 4:3 im Penaltyschiessen

Die ZSC Lions gewinnen den Spitzenkampf gegen Ambri 4:3 nach Penaltyschiessen. Denis Malgin trifft spät und verwandelt den entscheidenden Penalty.

Die ZSC Lions haben den Spitzenkampf der National League gegen Ambri mit 4:3 nach Penaltyschiessen gewonnen. Vor ausverkauftem Haus in der Arena mit 12'000 Fans setzten sich die Zürcher am Samstag im Duell Erster gegen Zweiter durch und feierten im 17. Saisonspiel den 16. Sieg. Denis Malgin war es, der kurz vor Schluss der regulären Spielzeit traf und im Penaltyschiessen zum entscheidenden Schützen avancierte.

Das Spitzenspiel bot in der Schlussphase so viel Spektakel, dass selbst der Puck nicht mitspielen wollte. Schiedsrichter Michael Weber warf die Scheibe in die Luft, um zu ermitteln, wer mit dem Penaltyschiessen beginnt. Zweimal landete der Puck auf der Kante statt flach auf dem Boden, sehr zum Gelächter der Unparteiischen und der beiden Captains Patrick Geering und Tommaso De Luca.

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Ambri überrascht als Tabellenzweiter

Ambri ist das Überraschungsteam der bisherigen Saison. In fast allen Prognosen auf Platz 13 oder 14 platziert, steht das Team von Trainer Jussi Tapola derzeit auf Rang 2. Entsprechend entschlossen trat der Aussenseiter von Beginn an auf und lieferte den favorisierten Zürchern ein echtes Spitzenduell.

Bereits nach 24 Sekunden bedrängte William Worge Kreü den Zürcher Denis Malgin resolut, weil dieser in die Nähe von Goalie Gilles Senn gekommen war. Die Tessiner agierten frech, zweikampfstark und aufsässig und nahmen dem verdutzten ZSC im Startdrittel teilweise den Schneid ab.

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Zunächst lief alles nach Papierform: Jesper Frödén fand Simon Knak im Slot, und dieser traf platziert mit seinem bereits elften Saisontor zum frühen 1:0 für die ZSC Lions. Doch Nate Schnarr glich im Powerplay verdient aus. Der auffällige Kanadier verpasste 19 Sekunden vor der ersten Pause beinahe seinen zweiten Treffer, doch ZSC-Goalie Zumbühl vereitelte die Solo-Chance. 5:13 Torschüsse nach 20 Minuten waren ein Weckruf für die Lions.

Umstrittenes Tor von Malgin

Im Schlussdrittel verwandelten die ZSC Lions einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Vorsprung. Doch das vermeintliche Siegtor von Malgin fünf Minuten vor Schluss war umstritten. Malgin hatte den Puck mit dem Schlittschuh über die Linie bugsiert, die Absicht war erkennbar. Die Referees entschieden nach Videostudium jedoch, dass keine wirkliche Kickbewegung vorlag, und gaben den Treffer.

Drei Minuten später benötigte Ambris Captain De Luca weder Weber noch Lemelin für einen Jubel. Der Italiener glich im Powerplay zum 3:3 aus, nachdem Goalie Senn für einen sechsten Feldspieler Platz gemacht hatte. In der anschliessenden Overtime monopolisierte Ambri drei Minuten lang den Puck, ehe auch die Zürcher zum Zug kamen.

Dass Malgin im Penaltyschiessen zum entscheidenden Schützen wurde, war nur der Schlusspunkt eines komplizierten Wegs zum Sieg für den Leader. In der regulären Spielzeit war der Schwede Frödén erneut im Mittelpunkt: In einem druckvollen Powerplay gelang ihm innert 40 Sekunden ein besonderer Hattrick aus Pfostenschuss, annulliertem Tor und einer unnötigen Strafe, die das Zürcher Überzahlspiel beendete.

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Verletzungssorgen beim Leader

Gründe für den ungemein guten Saisonstart der ZSC Lions gibt es diverse. Einer davon war bislang die personelle Situation: Wenn eines der allerstärksten Kader der Liga von jeglichen Verletzungssorgen verschont bleibt, gibt es für die Konkurrenz erst recht nichts zu lachen.

Nun traf es mit Sven Andrighetto einen Stürmer aus der Paradelinie. Die offizielle Diagnose lautet Oberkörperverletzung, day-to-day. Dass die Absenz des zweitbesten ZSC-Skorers sich bemerkbar macht, liegt auf der Hand.

Für Ambri bleibt trotz der Niederlage festzuhalten, dass die Tessiner dem Leader auf Augenhöhe begegneten. Der Kampf um die Tabellenspitze dürfte damit weiter an Spannung gewinnen.