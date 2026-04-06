ZSC Lions gleichen Halbfinalserie gegen HC Davos aus

Die ZSC Lions gewinnen das zweite Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen den HC Davos mit 3:1 und gleichen somit die Serie aus. Das Spiel war geprägt von taktischer Vorsicht und entscheidenden Momenten im Mitteldrittel und in der Schlussphase.

Die ZSC Lions haben im Playoff- Halbfinale gegen den HC Davos den Spielstand ausgeglichen und somit auf 1:1 gestellt. Das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie, das die Lions zu Hause austrugen, endete mit einem knappen 3:1- Sieg . Die Partie war von Beginn an von taktischer Vorsicht geprägt, da beide Teams bemüht waren, einen Rückstand zu vermeiden. Die Zürcher starteten das Mitteldrittel mit erhöhtem Tempo, um sich einen Vorteil zu erarbeiten.

Ein frühes Powerplay, das den HC Davos zunächst unbeschadet überstand, deutete auf die Intensität des Spiels hin. Die entscheidenden Szenen begannen mit der Führung der Lions, erzielt durch Rudolfs Balcers, der nach einem Abpraller eines Schusses von Lehtonen erfolgreich war. Kurz darauf verpasste Hollenstein die Chance, die Führung auszubauen, was die Davoser wachrüttelte. \Der Gegentreffer schien den HC Davos zu beflügeln. Sie fanden plötzlich zurück ins Spiel und glichen durch Yannick Frehner in Überzahl aus. Dies sorgte bei den Lions für leichte Irritationen. Trotz des Ausgleichs blieb die Partie spannend, und die Teams gingen mit einem 1:1-Unentschieden in die zweite Drittelpause. Die Lions starteten erneut stark in das letzte Drittel. Direkt nach Wiederbeginn brachte Chris Baltisberger die Zürcher erneut in Führung. Baltisberger nutzte einen von Sigrist gewonnenen Bully und schoss die Scheibe direkt ins Tor. Die Lions konnten in der Folgezeit ihre Führung verteidigen. \Der HC Davos erhöhte nach dem erneuten Rückstand den Druck, doch die Lions zeigten eine konsequente Defensivleistung und ließen in der Schlussphase kaum Torchancen zu. Vinzenz Rohrer besiegelte mit dem 3:1 rund sechseinhalb Minuten vor Spielende den Sieg der Lions. Der HC Davos gab sich geschlagen, und die ZSC Lions feierten einen wichtigen Heimsieg, der den Ausgleich in der Halbfinal-Serie bedeutete. Die Spannung steigt nun, da die Serie am Mittwoch um 20 Uhr in Davos fortgesetzt wird. Die kommende Partie wird von entscheidender Bedeutung sein, um die Weichen für den Einzug ins Finale zu stellen





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