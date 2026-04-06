ZSC Lions gleichen Halbfinal-Serie gegen HC Davos aus

Die ZSC Lions besiegen den HC Davos im zweiten Spiel des Playoff-Halbfinals und gleichen die Serie aus. Das Spiel war von taktischer Disziplin, intensiven Zweikämpfen und entscheidenden Toren geprägt.

Der Playoff-Halbfinal zwischen dem HC Davos und den ZSC Lions ist wieder offen: Die Zürcher gewinnen Spiel 2 zu Hause und gleichen die Serie aus. Der HC Davos musste im Playoff-Halbfinal einen Rückschlag hinnehmen. Die ZSC Lions siegten auf heimischem Eis mit 3:1 gegen die Davoser. Nach einem verhaltenen ersten Drittel, in dem beide Teams bemüht waren, keine Fehler zu machen und in Rückstand zu geraten, starteten die ZSC Lions im Mitteldrittel mit deutlich mehr Tempo.

Ein frühes Powerplay des HC Davos in dieser Phase blieb ungenutzt. Wenig später erhielten die Lions erneut eine Überzahlsituation, und diesmal war Rudolfs Balcers erfolgreich, der zur Führung traf. Nach einem Abpraller von einem Schuss von Lehtonen war der Lette zur Stelle und verwandelte. Kurz darauf verpasste Hollenstein das 2:0 für die Zürcher, was die Spannung hochhielt. Der Gegentreffer schien den HCD zunächst zu verunsichern, doch er weckte sie letztendlich auf. Plötzlich fanden die Davoser ins Spiel zurück, und Yannick Frehner gelang in Überzahl der Ausgleich nach 13 Minuten im zweiten Drittel. Ärgerlich für die Lions, die eine Führung aus der Hand gaben. Mit einem 1:1-Unentschieden ging es in die zweite Drittelpause. Diese Phase des Spiels war geprägt von taktischer Disziplin und intensiven Zweikämpfen, wobei beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Die Defensive der ZSC Lions zeigte sich stabil, während der HC Davos versuchte, durch schnelles Umschaltspiel und individuelle Aktionen Torchancen zu kreieren. \Kurz nach Wiederbeginn des dritten Drittels gingen die ZSC Lions erneut in Führung: Chris Baltisberger nutzte direkt nach einem von Sigrist gewonnenen Bully die Gelegenheit und schoss den Puck ins Tor. Der HCD reagierte, erhöhte die Schlagzahl und versuchte, den Ausgleich zu erzielen, doch die Löwen verteidigten konzentriert und ließen in der Schlussphase kaum Torchancen zu. Die ZSC Lions bewiesen ihre Stärke in der Defensive und ihre Effizienz im Angriff. Sie dominierten das Spielgeschehen und setzten die Davoser immer wieder unter Druck. Der HC Davos versuchte, durch taktische Umstellungen und offensivere Spieler mehr Druck aufzubauen, aber die Zürcher ließen sich nicht beirren. In der Schlussphase des Spiels setzte Vinzenz Rohrer mit dem 3:1 rund sechseinhalb Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer. \Die ZSC Lions bewiesen ihre Nervenstärke und ihre Fähigkeit, in entscheidenden Momenten die wichtigen Tore zu erzielen. Die Davoser hingegen mussten erkennen, dass sie in diesem Spiel nicht ihre beste Leistung abrufen konnten. Die Partie war von taktischer Präzision und kämpferischem Einsatz geprägt, wobei die ZSC Lions am Ende die Nase vorn hatten. Die beiden Teams werden am Mittwochabend (20 Uhr) in Davos im nächsten Spiel der Halbfinal-Serie aufeinandertreffen. Die Spannung steigt, da beide Mannschaften wissen, dass jedes Spiel nun entscheidend für den Einzug ins Finale sein kann. Die Fans beider Lager fiebern dem Duell entgegen, in der Hoffnung auf weitere packende Spiele und unvergessliche Momente. Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass die Begegnungen zwischen diesen beiden Teams stets von großer Intensität und Rivalität geprägt sind, was die Halbfinal-Serie zu einem besonderen Ereignis im Schweizer Eishockey macht





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