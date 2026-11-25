Die ZSC Lions Frauen treffen am Samstag auf den SC Bern. Die Topskorerin Sinja Leemann und Torhüterin Nadia Häner dominieren die Berner Offensive.

Am kommenden Wochenende steht ein hochkarätiges Duell im Schweizer Fraueneishockey an, wenn die ZSC Lions Frauen in der heimischen Swiss Life Arena in Zürich auf den SC Bern treffen. Das Spiel findet am Samstag statt, wobei der SC Bern als Tabellenzweiter eine deutlich bessere Formkurve vorweist als das Team aus Zürich. Direkt im Anschluss reisen die Löwinnen am Sonntag zum Auswärtsspiel in die Patinoire du Littoral in Neuenburg.

Differente Startpositionen der Kontrahenten

Die Ausgangslage für das Wochenende ist für beide Teams grundverschieden, was die Stimmung und die Erwartungshaltung prägt. Die SC Bern Frauen haben ein bemerkenswertes Sechs-Punkte-Wochenende hinter sich und demonstrierten dabei ihre Überlegenheit, indem sie gegen den dezimierten Meister eine präzise Leistung abriefen. Dieser Erfolg hat den SC Bern Frauen den zweiten Platz in der Tabelle gesichert und sie als direkten Herausforderer etabliert, während die ZSC Lions Frauen versuchen müssen, dieser Dynamik zu trotzen.

Also read ZSC Lions erobern Fribourg mit 5:1 und krönen 21. Sieg

Der aktuelle Tabellenstand spiegelt nicht nur die Punkte aus der vergangenen Woche wider, sondern auch die langfristige Entwicklung der Kader. Während der SC Bern durch konstante Leistungen auf sich aufmerksam macht, müssen die Zürcherinnen erkennen, dass die Konkurrenz im oberen Tabellenbereich deutlich härter geworden ist. Die Spannung vor dem Spiel in der Swiss Life Arena ist daher hoch, da jeder Fehler der Gastgeberinnen die Positionierung im Klassenskampf gefährden könnte.

Sinja Leemann dominiert die Scorerliste

Ein zentraler Faktor für die Stärke des SC Bern ist die aktuelle Topskorerin der Bernerinnen, die 24-jährige Nationalstürmerin Sinja Leemann. Sie hat in der vergangenen Saison und der laufenden Kampagne eine beeindruckende Statistik vorgelegt, indem sie im Schnitt exakt zwei Punkte pro Spiel sammelte. Diese Leistung basiert auf zwölf Toren und zwölf Assists, was sie zur führenden Offensivkraft im Team macht und die Abwehr der ZSC Lions Frauen vor eine enorme Herausforderung stellt.

Advertisement

Leemanns Performance in Bern steht in deutlichem Kontrast zu ihrer Zeit in Zürich. Während ihrer vierjährigen Vereinszugehörigkeit zu den ZSC Lions Frauen erreichte sie in der Qualifikation nie einen solchen konstanten Schnitt, obwohl sie sich mehrfach auf den Topplätzen der Skorerliste wiederfand. Dieser Wechsel und die daraus resultierende statistische Steigerung unterstreichen, wie sehr sich Leemann in Bern entfalten konnte und wie sehr das Berner Team auf ihre Kreativität und Effizienz angewiesen ist.

Torhüterin Nadia Häner zeigt Stabilisierung

Im Tor des SC Bern steht Nadia Häner, die 22-jährige Torhüterin aus Solothurn, die sich als sichere Nummer etabliert hat. Nach fünfzig Spielen in der Women's League für Langenthal und Bern ist ihr Sprung zur neuen ersten Wahl mehr als gelungen. In den ersten beiden Partien seit dem Abgang von Saskia Maurer kassierte Häner am letzten Wochenende nur einen einzigen Treffer und feierte in Zug ihren ersten Shutout der aktuellen Saison.

Die Karriere von Nadia Häner ist komplex und führt sie nun zu ihrer aktuellen Wirkung. In zwei Saisons, 2020/21 und 2021/22, bestritt sie als Backup von Caroline Baldin insgesamt 13 Spiele für die Zürcherinnen. Im Anschluss folten Stationen in Basel U20, Olten U20 und Nordwest United U20, bevor es sie zu Langenthal und zur Saison 2024/25 zum SC Bern zog. In Bern war sie zunächst die Ersatztorhüterin von Nationaltorhüterin Saskia Maurer.

Personelle Veränderungen bei den Neuenburgerinnen

Auf der anderen Seite des Spielfelds, vor dem Auswärtsspiel in Neuenburg, stehen die Neuchâtel Hockey Academy unter einem anderen Schatten. Als Tabellenletztes ohne Abstiegsängste muss das Team am letzten Wochenende auf Stürmerin Joelle Fiala verzichten. Die 24-jährige Kanadierin nahm eine Einladung zum Trainingslager des PWHL-Teams Hamilton Havoc von Alina Müller an, wurde jedoch bereits am Dienstag aus dem Camp entlassen.

Advertisement

Es ist fraglich, ob Joelle Fiala bereits am Sonntag wieder für Neuenburg auflaufen kann, da die kurze Zeitspanne zwischen der Entlassung und dem Spiel kaum Vorbereitung erlaubt. Zusätzlich ist das Team mit weiteren personellen Engpässen konfrontiert. Die erst nach Saisonbeginn verpflichtete Ex-Ambri-Stürmerin Jenna Kaila steht für Neuenburg nicht mehr zur Verfügung.

Die 25-jährige Finnin Jenna Kaila hat in Freiburg einen Dreijahresvertrag unterschrieben und in ihrem ersten Einsatz für Gottéron am letzten Wochenende bereits ihre neue Heimat vorgestellt. Diese Abgänge schwächen die Offensive der Neuchâtel Hockey Academy, die ohnehin am Tabellenende rangiert. Das Auswärtsspiel um 17.45 Uhr in der Patinoire du Littoral wird für Neuenburg eine weitere Hürde darstellen, wenn die fehlenden Offensivkräfte nicht kompensiert werden können.