Beim 22. Auswärtssieg der ZSC Lions feierte der 16-jährige Lionel Dedial sein National League Debüt. Die Partie endete erst im Penaltyschiessen gegen die Lakers.

Die ZSC Lions beendeten eine hochspannende Partie am Obersee mit dem 22. Sieg in der National League. Dies ist gleichzeitig der elfte Erfolg der Mannschaft in diesem Spieljahr auswärts. Der Abend war historisch, da der Stürmer Lionel Dedial genau an seinem 16. Geburtstag sein Debüt in der höchsten Schweizer Spielklasse gab. Gleichzeitig verabschiedete sich der lange Jahre aktive Captain Patrick Geering von den Zürchern zum Saisonende.

Historisches Debüt und Abschied

Die ZSC Lions machten den 16-jährigen Stürmer Lionel Dedial zu einem der zentralen Akteure des Abends. Sein Einstand fiel in ein Spiel, das von vielen Emotionen geprägt war. Auf der einen Seite stand der erste Einsatz der Youngster im Profibereich. Auf der anderen Seite markierte der Abend das Ende einer Ära für den langjährigen Kapitän Patrick Geering. Beide Momente verliefen nicht ohne emotionale Höhen und Tiefen für die Fans und das Team.

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Die Vorbereitung auf das Spiel war besonders, da die offizielle Trennung von Patrick Geering per Ende Saison an diesem Tag bekanntgegeben wurde. Der Verein nutzte den Auftritt am Obersee, um sowohl den neuen Nachwuchs als auch den ausscheidenden Führungsspieler zu würdigen. Lionel Dedial bekam die Ehre, als 16-Jähriger die Eisfläche zu betreten und sich in den Kader der National League einzureihen.

Überlegener Start verpasst

Die ZSC Lions begannen die Partie mit einer deutlichen Dominanz. Nach einem überlegenen Start führte die Mannschaft mit 3:1 Toren. Die Zuschauer am Obersee sahen zunächst eine klare Überlegenheit der Zürcher Seite. Die Lakers hingegen mussten sich lange gegen den Druck der Gäste wehren. Trainer Claude Julien schien mit der Kontrolle des Spiels zufrieden zu sein.

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Doch die Führung von 3:1 war trügerisch. Die ZSC Lions wurden im weiteren Verlauf der Partie überheblich. Die Konzentration schwand, und die Lakers nutzten diese Schwächen aus. Die Zürcher Mannschaft liess die kämpferischen Lakers wieder ins Spiel kommen. Die Partie wandelte sich von einem klaren Sieg zu einem hart umkämpften Duell.

Die Lakers kehrten durch zähes Spiel zurück in die Partie. Die ZSC Lions merkten nicht schnell genug, dass sie die Kontrolle über den Spielfluss verloren hatten. Die Gegentore der Gäste drückten auf das Selbstvertrauen der Heimmannschaft. Das Spiel entwickelte sich zu einem hin und her wogenden Ereignis, bei dem keine Seite sicher schien.

Unglaubliche Wende und Unentschieden

Die Spannung steigerte sich dramatisch, als die Lakers aufgleichen konnten. Das Spiel endete vorübergehend in einer 4:4-Patent. Ein entscheidender Moment ereignete sich in der 54. Minute. Der frühere ZSC-Stürmer Graf sorgte für den Treffer zum 4:4. Sein präziser Schuss landete direkt im Lattenkreuz. Dieser Treffer hielt das Spiel offen und verhinderte einen vorzeitigen Sieg der ZSC Lions.

Die Overtime bot keine schnelle Lösung. Die Zürcher verpassten in dieser Phase ein zweiminütiges Powerplay. Diese Chance wurde von den Lakers nicht genutzt, sodass das Unentschieden stehen blieb. Die Mannschaft musste sich auf das Penaltyschiessen vorbereiten, um den Sieg oder die Niederlage zu entscheiden.

Im Penaltyschiessen zeigten die ZSC Lions Nervenstärke. Die Spieler Frödén und Schwendeler trafen sicher ihre Strafballversuche. Sie nutzten ihre Chancen effektiv, um die Führung im Schiessen auszubauen. Dies war entscheidend für den weiteren Verlauf des Spiels und die finale Entscheidung.

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Verteidiger stand nicht zur Rede

Im Tor der Lakers stand Joni Hrubec. Er wurde im Penaltyschiessen nur von einem einzigen Schuss bezwungen. Labanc traf Hrubec sicher und sorgte für den letzten Punktgewinn. Hrubec hielt die Lakers lange im Spiel und machte den Siegerkampf hart. Sein Einsatz war für die gegnerische Mannschaft ein Highlight, doch am Ende reichte es nicht zum Sieg.

Die Zürcher stellten den Zusatzpunkt im Penaltyschiessen trotzdem noch sicher. Die Mannschaft holte sich den vollen Tabellenpunktestand nach Hause. Trainer Claude Julien dürfte sich nicht über den Auftritt seines Teams gefreut haben. Der Spielverlauf war durch die eigene Überheblichkeit geprägt.

Denn die ZSC Lions liessen die Lakers zu stark zurückkommen. Ein klarer Start führte nicht zum verdienten Sieg, da die Konzentration nachließ. Die Lakers kämpferische Rückkehr kostete die Zürcher wahrscheinlich Zeit und Nerven. Der Sieg war erzwungen, aber notwendig für die Tabelle.

Der Abend am Obersee bleibt in Erinnerung. Lionel Dedial zeigte bei seinem Debüt Mut. Patrick Geering verabschiedete sich unter Beifall. Die ZSC Lions feierten den 22. Sieg, doch die Leistung war durchwachsen. Die Überheblichkeit im Spielverlauf war ein Warnsignal für die Zukunft.