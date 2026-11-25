Ein Zöllner gibt im SWR-Interview an, Migrationshintergrund sei oberste Priorität bei Kontrollen. Das Innenministerium steht in der Kritik für angeblich angeordnetes Racial Profiling an der Grenze.

Ein Zöllner hat im Rahmen einer Sendung des Südwestrundfunks offen eingeräumt, dass er bei Personenkontrollen gezielt nach dem Migrationshintergrund sucht. In einem Bericht der Sendung Landesschau Baden-Württemberg, der von der Schweizer Grenze berichtete, nannte der Beamte diesen Faktor als oberste Priorität für seine Auswahl der zu Kontrollierenden. Die Aussage löste sofort Empörung in den Kommentarspalten aus und wirft Fragen nach der legalen Grundlage der Grenzkontrollen auf.

Anweisung des Innenministeriums als Auslöser

Der im Video gezeigte Zollbeamte erklärte explizit, dass die Fokussierung auf Menschen mit Migrationshintergrund auf einer direkten Anweisung des Innenministeriums beruht. Er betonte, dass dieses Kriterium im aktuellen Zeitraum die höchste Priorität bei den Kontrollen einnehme. Das Team des Zöllners suche außerdem gezielt nach Personen, die möglicherweise zuvor am Flughafen Zürich gelandet sind, um sie an der Grenze zu stoppen.

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Selektive Kontrolle im Bodenseegebiet

Bei den Aufnahmen begleiteten die Reporter der SWR-Sendung die Beamten an der Grenze zur Schweiz im Bodenseebereich. Eine的具体e Nennung des zuständigen deutschen Zollamtes erfolgte in der Sendung nicht. Bei der Ankunft einer Fähre aus der Schweiz sprach der Zöllner eine Frau mit asiatischem Hintergrund an, die mit einem Koffer unterwegs war. Er fragte direkt, ob sie vom Flughafen Zürich komme, und verneinte die Antwort des Ehemanns, der erklärte, die Frau habe in der Schweiz Urlaub gemacht und nicht aus China angefangen.

Der Beamte begründete seine Verdachtsmomenten erneut mit dem äußeren Erscheinungsbild. Er meinte, es sei klar, dass die Reisende nicht unbedingt aus Europa stamme, was er durch den Koffer und den Verdacht auf eine Einreise aus einem Drittland untermauerte. Die Reaktion im Internet war einstimmig: Kommentatoren bezeichneten das Geständnis als offenen Rassismus und staatlich angeordnete Diskriminierung. Viele Nutzer fragten scharf an, wie das Innenministerium dem Zoll eine derartige Praxis überhaupt anordnen könne.

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Definition und statistische Einordnung in der Schweiz

Racial Profiling ist definiert als die Kontrolle von Menschen durch Polizei- oder Zollbeamte ohne objektive Rechtfertigung, allein aufgrund von Hautfarbe, ethnischer Herkunft oder Religion. In der Schweiz registrierte die Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes im Jahr 2025 bei den Beratungsstellen für Rassismusopfer 101 Fälle im Zusammenhang mit der Polizei, was einem Anstieg von 76 Fällen im Vorjahr entspricht. Hinzu kamen neun Fälle mit der Grenzwache oder dem Zoll.

Auch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) erfasst Beschwerden. Im Jahr 2024 wurden von 113 Beanstandungen bei Personenkontrollen zehn Vorwürfe rassistischer Kontrollen oder Racial Profilings gemeldet. Die tatsächliche Verbreitung der Praxis ist jedoch schwer zu beziffern, da in der Schweiz systematisch erhobene und verlässliche Daten laut der Fachstelle für Rassismusbekämpfung bislang fehlen.

Studienlage und juristische Konsequenzen

Eine repräsentative Befragung von rund 15.000 Personen aus dem Jahr 2023 zeigte, dass Menschen, die aufgrund äußerer Merkmale als ausländisch wahrgenommen werden, in Deutschland doppelt so häufig kontrolliert werden wie andere. Entscheidend ist dabei weniger der tatsächliche Hintergrund, sondern das wahrgenommene Erscheinungsbild. Von in Deutschland befragten Menschen afrikanischer Herkunft, die im Jahr zuvor kontrolliert wurden, werteten 69 Prozent die letzte Kontrolle als Racial Profiling, der höchste Wert in 13 untersuchten EU-Staaten.

Juristisch ist das Thema in der Schweiz bereits vorbelastet. Im Februar 2024 verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz wegen einer diskriminierenden Personenkontrolle. Der Schweizer Mohamed Wa Baile war 2015 in Zürich von der Stadtpolizei angehalten worden, woraufhin er seine Personalien verweigerte. Die Richter in Straßburg stellten einstimmig fest, dass die Schweiz gegen das Diskriminierungsverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen hatte.