Zölibat betroffene Frauen Schweiz löst Verein auf

Der Verein Zöfra schließt seine Pforten, da der Unterstützungsbedarf sinkt. Kritisch bleiben jedoch die Strukturen der katholischen Kirche.

Der Verein Zöfra Schweiz hat nach vier Jahrzehnten seinen Betrieb eingestellt. Die Selbsthilfeorganisation, die sich exklusiv für Frauen einsetzte, die in Beziehungen mit katholischen Priestern lebten, wurde offiziell aufgelöst. Verantwortlich für diesen Schritt sei der signifikant gesunkene Bedarf an externer Unterstützung durch den Verein, wie die Organisation am Montagabend in einer Mitteilung bekannt gab.

Gesellschaftlicher Wandel als Auslöser

Zöfra begründet die Auflösung primär mit einem tiefgreifenden gesellschaftlichen und kirchlichen Wandel. Frauen, die heute Beziehungen mit Geistlichen pflegen, sähen sich weniger mit offenen Fragen, schweren Schuldgefühlen oder der ständigen Angst, entdeckt zu werden, konfrontiert. Dieser gesellschaftliche Shift habe dazu geführt, dass die Betroffenen heute mutiger und selbstbestimmter leben. Diese gestärkte Position der Frauen stellt einen der wesentlichen Gründe für die Mitglieder dar, den Verein aufzulösen.

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Kritik an hierarchischen Strukturen

Trotz der Auflösung bleiben fundamentale Kritikpunkte bestehen. Zöfra weist explizit auf die anhaltende Belastung hin, die durch das Pflichtzölibat für katholische Priester entsteht. In ihrer Erklärung betonen die Verantwortlichen, dass patriarchale, klerikale und hierarchische Machtstrukturen innerhalb der römisch-katholischen Kirche unbiblisch und schädlich sind. Das Pflichtzölibat habe über Jahrzehnte hinweg viel Leid für die betroffenen Frauen und deren Kinder verursacht.

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Historie und Gründung im Kontext

Die Geschichte des Vereins begann mit einem spezifischen Ereignis im Jahr 1995. Der damalige römisch-katholische Bischof von Basel, Hansjörg Vogel, sorgte für einen öffentlichen Aufschrei, als er ankündigte, sein Amt niederzulegen, weil er eine Lebenspartnerin habe. Diese Ankündigung führte zu einer breiten Diskussion über das Pflichtzölibat. Bereits im Februar 1996 trafen sich mehr als 20 betroffene Frauen zu einem ersten Austausch.

Langjährige Unterstützung und Recognition

Im September 2000 erfolgte die offizielle Gründung von Zöfra-Schweiz. Zu diesem Zeitpunkt zählte der Verein 200 Mitglieder aus der gesamten Schweiz. Über fast vierzig Jahre hinweg bot die Organisation, zuerst als Netzwerk und später als eingetragener Verein, zahlreiche Unterstützungsangebote an. Der Fokus lag auf dem Austausch unter Betroffenen sowie der Beratung bei psychischen Belastungen, rechtlichen Fragen und finanziellen Engpässen. Der Verein erhielt im März 2001 den Preis für Freiheit in der Kirche der Herbert Haag-Stiftung und wurde im Mai 2001 Mitglied im Schweizerischen Katholischen Frauenbund.