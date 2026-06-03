Zivildienstgesetz: Umfragen sagen ein enges Rennen voraus

Die letzten Umfragen sagen ein knappes Ergebnis voraus. Das Forschungsinstitut GFS Bern spricht von einem breiten Nein-Trend. Die Gegner des geänderten Zivildienstgesetzes hoffen auf einen Sieg an der Urne.

Die letzten Umfragen sagen ein knappes Ergebnis voraus. Das Forschungsinstitut GFS Bern spricht von einem breiten Nein-Trend . Die Gegner des geänderten Zivildienstgesetz es hoffen auf einen Sieg an der Urne.

Die Umfragen sagen ein enges Rennen voraus. Gemäß der Tamedia-Erhebung herrscht ein Patt von 48 Prozent Nein- zu 48 Prozent Ja-Stimmen. Beide Lager konnten seit der ersten Umfrage um je zwei Prozent zulegen, die Anzahl Unentschlossener ist gesunken. In der SRG-Umfrage liegen die Gegner mit 48 Prozent Nein-Stimmen leicht vor den Befürwortern - 46 Prozent sagen "Ja" oder "eher Ja".

Die Meinungsforscher vom GFS Bern schreiben von einem breiten Nein-Trend gegenüber der ersten Umfrage, der mehrere der untersuchten Bevölkerungsgruppen erfasst hat. Priska Seiler Graf, Zürcher SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin des Zivildienstverbands Civiva, zeigt sich erfreut über die Umfragen: Das gibt uns Schub für den Schlussspurt bis zum 14. Juni. Angesichts der Tatsache, dass die bürgerlichen Parteien, der Bundesrat sowie die Miliz- und Offiziersverbände geschlossen hinter der Vorlage stehen, sei der offene Ausgang beachtlich.

Das zeigt, dass der Zivildienst in der Gesellschaft breit abgestützt ist und seine Leistung wertgeschätzt wird. Der Berner Mitte-Nationalrat Reto Nause ist Präsident der Allianz Sicherheit Schweiz und sitzt im Pro-Komitee. Auch seine Seite will die letzte Phase bis zur Abstimmung ausnutzen: Die Umfrageergebnisse sind Weckruf und Ansporn, für ein Ja zum Zivildienstgesetz zu kämpfen. Leider suggerierten die Gegner fälschlicherweise, dass es um einen Angriff auf den Zivildienst als solchen gehe.

Auch die Warnungen vor Personalmangel im Pflege- oder Schulbereich verfangen bei einem Teil der Wählerschaft, obwohl die Massnahmen die Anzahl Zivildienstleistender nur leicht auf das Niveau von vor einigen Jahren reduzieren würden, sagt Nause. Für SP-Nationalrätin Seiler-Graf hingegen habe die Stimmbevölkerung gemerkt, dass die jetzige Vorlage nur der erste Schritt einer Salamitaktik mit dem Fernziel ist, den Zivildienst in seiner heutigen Form abzuschaffen. Umso wichtiger sei es gewesen, das Referendum zu ergreifen - und hoffentlich zu gewinnen.

Mitte-Nationalrat Nause weist den Salamitaktik-Vorwurf zurück: Wir haben transparent gemacht, dass es hier um eine beschränkte Anpassung der Regeln für den Zivildienst geht und zu einem späteren Zeitpunkt über eine umfassende Reform des Dienstpflichtmodells diskutiert wird. Wo sich die beiden Nationalratsmitglieder einig sind: Scheitert das geänderte Zivildienstgesetz an der Urne, dürfte sich die geplante Dienstpflichtreform inklusive Zusammenlegung von Zivildienst und Zivilschutz zu einem Katastrophendienst mindestens verzögern - wenn sie nicht ganz vom Tisch ist.

Mit einer Gesetzesänderung sollen die Abgänge von der Armee in den Zivildienst reduziert werden. Darüber stimmen wir am 14. Juni ab. Unsere Redaktoren sind sich uneinig, ob die Vorlage hilft oder schadet.

Weniger Abgänge aus der Armee? Bundesrat argumentiert beim Zivi-Gesetz mit spekulativen Zahlen. Gesetzliche Verschärfungen sollen den Wechsel in den Zivildienst für Armeeangehörige unattraktiver machen. Doch der Bundesrat räumt ein: Wie sich die Reform auswirkt, lässt sich nicht verbindlich sagen.

Motorfahrer erhalten von der Armee eine Ausbildung bezahlt, von der sie im zivilen Leben profitieren. Neu müssen sie in die eigene Tasche greifen, wenn sie ihren Militärdienst nicht zu Ende leisten. Der Bundesrat und die Bürgerlichen wollen mit einer Gesetzesänderung die Abgänge von der Armee in den Zivildienst reduzieren. Die Gegner warnen vor negativen Auswirkungen in Heimen, Schulen und Spitälern





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