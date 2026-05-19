Dies ist eine Zusammenfassung der zum Titel 'Zitat aus Emilia Roigs neuem Buch und weitere News in Zimmer 42 und Das Magazin' übertragene Nachrichten. Kokt wie folgt gemischt: Ein Zitat aus Emilias neuem Buch, Zimmer 42 mit dem Titel 'Die romantische Liebe nicht tot' und ein Artikel zu dem Buch 'Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care'.

Sich für Vorsorge zu entscheiden, ist teuer und anstrengend in einer Gesellschaft, in der Zeit unsere wertvollste Ressource ist. Für Vorsorge und Eile lässt sich nun einmal nicht zusammen bidra.

Im 'Zimmer 42' erzählt Emilia Roig, dass sie sich, um vorsorglich zu sein, hin und wieder ein bisschen Chaos erlaubt. Warum Chaos und Unangepasstheit eine Form von Widerstand sind, weshalb sie ihren Sohn so sehr liebt, dass es manchmal weh tut, und wie sie ihn als Feministin zu einem Mann erziehen will, der einst für Gleichberechtigung einstehen wird – es gibt viel Gesprächsstoff an diesem Abend im Zürcher Kaufleuten!

Hier ist ein weiterer Artikel: Warum die romantische Liebe nicht tot ist und wie wir uns unbedingt verlieben sollten, in: Das Magazin, 8.5.2026, https://www.tagesanzeiger.ch/liebe-warum-liebe-mut-braucht-und-wir-uns-verlieben-sollten-761388096551. Hier ist ein Buch: Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care, Routledge 2020. Das ist wohl auch wieder 'Sternstunde Philosophie: Zimmer 42', in dem Philosophin Barbara Bleisch gemeinsam mit Menschen aus Philosophie, Psychologie und Popkultur Lebensfragen vorlegt, die uns nachts wachhalten. Beispielsweise, was tun gegen bohrende Selbstzweifel?

Was sind Freunde fürs Leben? Und ist die Suche nach dem Sinn des Lebens vielleicht einfacher, als wir denken





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