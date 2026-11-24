Der Berner Zibelemärit 2026 fand mit 360 Ständen statt. Obwohl nur 26,3 Tonnen Zwiebeln verkauft wurden, lockte die Tradition viele Besucher aus der Schweiz ins Stadtzentrum.

Der traditionelle Bern er Zibelemärit fand 2026 in der Innenstadt von Bern statt und zog wieder zahlreiche Besucher aus der ganzen Schweiz an, obwohl der Markt im Vergleich zu den Vorjahren eine deutlich geringere Menge an Zwiebeln anbot. Insgesamt säumten 360 Marktstände die Gassen der Innenstadt, wobei 108 dieser Stände spezifisch Zwiebeln zum Verkauf anboten. Die Marktfahrenden boten insgesamt 26,3 Tonnen Zwiebeln an, was einem spürbaren Rückgang im Vergleich zu den Jahren nach der Pandemie entspricht. Seit dem Ende der Pandemie waren stets zwischen rund 29,4 und knapp 35 Tonnen Zwiebeln aufgeführt worden. Trotz dieses quantitativen Rückgangs und trotz grauem Himmel sorgte die Veranstaltung für ein reges Treiben im historischen Stadtkern.

Umfang des Marktes und Verkaufsdaten

Neben den Zwiebeln konnten die Besucherinnen und Besucher sich zudem mit Knoblauch, Rüebli, Lauch und Schwarzwurzeln eindecken. Die Vielfalt der angebotenen Produkte trug dazu bei, dass das Ereignis weiterhin als wichtiger saisonaler Höhepunkt wahrgenommen wurde. Die Anzahl der Stände blieb mit 360 Exemplaren konstant hoch, was die anhaltende Popularität des Anlasses unter den Händlern und der Öffentlichkeit belegt. Die Tatsache, dass 108 Stände sich auf den Verkauf von Zwiebeln spezialisiert hatten, unterstreicht die zentrale Rolle dieses Gemüses für die Identität des Marktes.

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Die Darstellung der Zwiebeln variierte stark zwischen den einzelnen Anbietern. Mit viel Ideenreichtum kamen die Zwiebeln daher, wobei einige Stände dekorative Kränze und Zöpfe anboten. Wer keine Lust auf diese kunstvollen Konstrukte hatte, konnte auf dem Bundesplatz auch ganz einfache Zwiebeln kaufen. Diese Differenzierung im Sortiment zeigt, wie der Markt verschiedene Zielgruppen bedient, von Sammlern bis hin zu Konsumenten, die einfach nur frische Ware für den eigenen Gebrauch suchen. Die visuelle Pracht der Stände trug maßgeblich zur Atmosphäre bei und machte den Markt zu einem optischen Erlebnis.

Verkehrsaufkommen und Sicherheitsmaßnahmen

Die logistische Belastung durch den Zibelemärit 2026 war erheblich, wie die Daten der Kantonspolizei Bern belegen. Im Lauf des Morgens trafen über 47 Reisecars in Bern ein, was auf einen hohen Anteil an auswärtigen Besuchern hindeutet. Darunter waren auch 15 Fahrzeuge aus dem Ausland, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Diese Zahlen verdeutlichen die überregionale und internationale Strahlkraft des Berner Zwiebelmarktes. Der Ansturm auf die Stadt erforderte eine sorgfältige Koordination der Verkehrsflüsse und Sicherheitsvorkehrungen, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

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Die frühen Öffnungszeiten des Marktes begannen bereits um vier Uhr morgens, obwohl der Zibelemärit offiziell jeweils um sechs Uhr morgens startet. Die ersten Stände öffnen aber bereits um vier Uhr, um den frühen Bedarf der Händler und interessierter Käufer zu decken. Auch dieses Jahr waren zu dieser nachtschlafenen Stunde erste Schaulustige unterwegs, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Manch ein Besucher genehmigte sich einen wärmenden Glühwein, um der Kälte in den frühen Morgenstunden zu trotzen. Diese frühen Stunden schaffen eine einzigartige, fast geheimnisvolle Atmosphäre, die von den Stammbesuchern besonders geschätzt wird.

Kulturelle Bedeutung und historische Verankerung

Der Zibelemärit ist mehr als nur ein Markt; er ist ein kulturelles Ereignis von nationaler Bedeutung. Der Zibelemärit geht auf das 19. Jahrhundert zurück und hat sich im Laufe der Zeit zu einer wichtigen Säule der Berner Identität entwickelt. Bauersfrauen aus dem Seeland tauchten mit Zwiebeln auf der Martinimesse in Bern auf, was den historischen Ursprung der Veranstaltung markiert. Seit 2011 figuriert der Zibelemärit auf der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz - zusammen mit Anlässen wie der Basler Fasnacht, dem Engadiner Chalandamarz und dem Zürcher Sechseläuten. Diese Anerkennung unterstreicht die Relevanz der Veranstaltung für das kulturelle Erbe des Landes.

Neben den traditionellen Märkten bot der Zibelemärit 2026 auch eine moderne Freizeitkomponente. Es gab aber auch viele Jahrmarktstände und Freilufttheken, die für zusätzliche Attraktivität sorgten. Sie sorgten wie immer dafür, dass sich der Zibelemärit im Lauf des Tages zum Volksfest wandelte. Die Jüngeren hatten vor allem Spass an der nachmittäglichen Konfettischlacht, die eine spielerische und lebendige Note in das Geschehen brachte. Der Zibelemärit ist auch eine Gaumenfreude, wobei die kulinarischen Angebote die visuelle und kulturelle Pracht ergänzen. Diese Kombination aus Tradition und Unterhaltung sichert den Fortbestand des Anlasses für zukünftige Generationen.