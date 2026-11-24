Der Berner Zibelemärit beginnt traditionell. 360 Marktstände bieten Gemüse an, die Zwiebelmenge liegt mit 26,3 Tonnen unter dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Das Berner Stadtzentrum verwandelte sich erneut in ein Treiben aus Gemüse, Musik und Volksfest. Insgesamt säumten 360 Marktstände die engen Gassen der Innenstadt, wobei 108 dieser Stände spezifisch Zwiebeln anboten. Die Marktfahrenden gaben insgesamt 26,3 Tonnen Zwiebeln zum Verkauf ab. Diese Menge ist deutlich geringer als in den vergangenen Jahren, da zwischen Ende der Pandemie und 2023 stets Werte zwischen rund 29,4 und knapp 35 Tonnen aufgeführt wurden. Besucherinnen und Besucher konnten sich zudem mit Knoblauch, Rüebli, Lauch und Schwarzwurzeln eindecken.

Marktstandzahlen und Zwiebelmenge im Detail

Die Anzahl der Stände bleibt konstant hoch, während die Menge der angebotenen Zwiebeln schwankt. Die 360 Stände bilden den Rahmen für das event, das sich im Lauf des Tages in ein Volksfest wandelt. Viele Jahrmarktstände und Freilufttheken trugen dazu bei, die Stimmung zu heizen. Die jüngeren Gäste nutzten die nachmittägliche Konfettischlacht, um den Tag aktiv zu gestalten. Die Struktur des Marktes zeigt eine klare Trennung zwischen dem Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und den unterhaltsamen Angeboten des Jahrmarkts.

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Traditioneller Start um vier Uhr morgens

Der Zibelemärit beginnt offiziell jeweils um sechs Uhr morgens. Die ersten Stände öffnen jedoch bereits um vier Uhr, wie in den Vorjahren üblich. Zu dieser nachtschlafenen Stunde waren erste Schaulustige unterwegs, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Manch ein Besucher genehmigte sich in der Kühle des frühen Morgens einen wärmenden Glühwein. Diese frühe Öffnung ist Teil der traditionellen Abfolge des Ereignisses, das Besucher aus der Region und darüber hinaus anzieht.

Anreise über 47 Reisecars und ausländische Gäste

Im Lauf des Morgens trafen über 47 Reisecars in Bern ein. Darunter waren auch 15 Fahrzeuge aus dem Ausland, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Diese Zahlen belegen die überregionale Bedeutung des Anlasses für den Tourismus. Die Anreise mit Reisecars ist ein typisches Merkmal, das zeigt, wie stark das Event mit der organisierten Anreise verbunden ist. Die Präsenz von ausländischen Fahrzeugen unterstreicht die internationale Strahlkraft der Veranstaltung in der Schweiz.

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Historischer Hintergrund und offizielle Anerkennung

Der Zibelemärit geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Bauersfrauen aus dem Seeland tauchten mit Zwiebeln auf der Martinimesse in Bern auf. Diese historische Wurzel erklärt den Fokus auf das Zwiebel-Gemüse. Seit 2011 figuriert der Zibelemärit auf der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz. Er steht zusammen mit Anlässen wie der Basler Fasnacht, dem Engadiner Chalandamarz und dem Zürcher Sechseläuten auf dieser Liste. Diese Einordnung bestätigt den kulturellen Wert des Ereignisses für die Schweiz.

Gesellschaftliche Einbindung und kulturelle Bedeutung

Die Mischung aus Handel, Fest und historischem Kontext macht den Zibelemärit zu einem einzigartigen Ereignis. Die Zahlen von 360 Ständen und 26,3 Tonnen Zwiebeln zeigen die wirtschaftliche und kulturelle Dimension. Die Ankunftsstatistik der 47 Reisecars unterstreicht die touristische Attraktivität. Die offizielle Anerkennung als lebendige Tradition seit 2011 festigt die Rolle des Events im nationalen Kulturerbe. Die Veranstaltung verbindet somit Geschichte, Handel und gesellschaftliches Leben in Bern.