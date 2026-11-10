ZHAW und FoodHub Wädenswil gewinnen Hauptpreis mit Ackerbohnenbrot

Das Institut für Lebensmittelinnovation der ZHAW und der FoodHub Wädenswil erhalten den Hauptpreis der Genussregion Zürich 2026 für ihr innovatives Ackerbohnenbrot.

Das Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ( ZHAW) und der FoodHub Wädenswil haben den Hauptpreis der Genussregion Zürich 2026 mit ihrer Produktdesignentwicklung "So schmeckt Zürich" gewonnen. Dieses hohe Amt wurde speziell für die kreative Integration der Ackerbohne in ein tägliches Grundnahrungsmittel verliehen, wobei das entwickelte Ackerbohnenbrot im Zentrum der Auszeichnung stand.

Lokale Kooperation in Landwirtschaft und Verarbeitung

Die zugrundeliegende Kernaussage des Siegertextes verdeutlicht, dass es sich bei diesem Brot nicht um ein einfaches Rezept mit Hülsenfrüchten handelt. Vielmehr spiegelt das Projekt eine umfassende lokale Zusammenarbeit wider, die sich über die gesamte Wertschöpfungskette erstreckt. Die Ackerbohnen für dieses spezielle Brot stammen exklusiv von Landwirtschaftsbetrieben aus den Kantonen Zürich und Schwyz.

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Nach der Ernte erfolgt die weitere Verarbeitung durch regionale Akteure. Die Bohnen werden von regionalen Mühlen, darunter die GMSA und die Maismühle Näfels, zu Schrot gemahlen. Diese strikte regionale Bindung der Rohstoffe unterstreicht den Anspruch der Auszeichnung, lokale landwirtschaftliche Strukturen direkt in der Lebensmittelproduktion zu verankern und kurzweige Transportwege zu gewährleisten.

Entstehungsgeschichte und wissenschaftliche Validierung

Die Ursprünge der Projektidee gehen auf Clemens Rüttimann zurück, den Geschäftsführer des FoodHub Wädenswil. Er initiierte nicht nur das Konzept, sondern übernahm zudem die gesamte Koordination mit allen am Projekt beteiligten Parteien. Diese strukturierte Führung sorgte dafür, dass die verschiedenen Akteure effektiv zusammenarbeiten konnten.

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Die eigentliche Rezepturentwicklung und die wissenschaftliche Validierung des Endprodukts erfolgten in enger Zusammenarbeit zwischen dem Zürcher Bäcker-Confiseur-Meister-Verband ZHBC und dem Team der ZHAW in Wädenswil. Diese Partnerschaft aus praktischer Handwerkskunst und wissenschaftlicher Forschung bildete das Fundament für die erfolgreiche Entwicklung des Brotes.

Sensorische Eigenschaften und Nährwertprofil

Prof. Michael Kleinert von der ZHAW beschreibt das Resultat als genussvoll-aromatisch und aussergewöhnlich lange frisch. Seine Einschätzung betont ebenfalls, dass der hohe Aufwand seinen Preis wert ist und das Produkt zudem enkeltauglich erscheint, was auf eine breite Akzeptanz über Generationen hinweg hindeutet. Das entwickelte Produkt zeichnet sich somit nicht nur durch Geschmack, sondern auch durch Haltbarkeit aus.

Neben dem sensorischen Erlebnis steht ein signifikant verbessertes Nährwertprofil im Fokus der Auszeichnung. Das Brot ist durch einen hohen Proteingehalt und einen hohen Gehalt an Nahrungsfasern gekennzeichnet. Diese Kombination aus Genuss und gesundheitlichem Mehrwert macht es zu einem herausragenden Beispiel für die moderne, wertschöpfungsorientierte Lebensmittelproduktion in der Region Zürich.

Zusammenfassung der Auszeichnung

Die Vergabe des Hauptpreises der Genussregion Zürich 2026 würdigt somit nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern das gesamte Ökosystem der Kooperation. Von der Saat auf den Feldern in den Kantonen Zürich und Schwyz über die Mühlen in der Region bis hin zur wissenschaftlichen Optimierung in Wädenswil demonstriert das Projekt eine hohe Qualität der regionalen Zusammenarbeit.

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Das Projekt zeigt deutlich, wie traditionelle landwirtschaftliche Rohstoffe durch innovative Forschung und Handwerk in neue Marktfelder geführt werden können. Die Anerkennung durch die Jury unterstreicht die Bedeutung regionaler Initiativen für die Zukunft der Schweizer Ernährungswirtschaft.