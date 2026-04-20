ZEW-Studie bewertet Übergewinnsteuern als nur bedingt effizientes Kriseninstrument

Eine neue Analyse des ZEW Mannheim zeigt auf, dass Übergewinnsteuern für Energiekonzerne während der Krise 2022 finanziell hinter den Erwartungen zurückblieben und durch Marktverzerrungen sowie Timing-Probleme belastet waren.

Eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung des ZEW Mannheim wirft ein kritisches Licht auf die Wirksamkeit von sogenannten Übergewinnsteuer n, die während der Energiekrise im Jahr 2022 als Reaktion auf krisenbedingte Extraprofite implementiert wurden. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass dieses steuerliche Instrument in der Praxis nur bedingt geeignet war, um die gesetzten finanzpolitischen Ziele vollständig zu erreichen.

Obwohl die Einführung der Sondersteuern auf überhöhte Krisengewinne von Energiekonzernen unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Kriegs darauf abzielte, die notwendigen finanziellen Mittel für breit angelegte Entlastungsmaßnahmen für Bürgerinnen, Bürger sowie die deutsche Wirtschaft zu generieren, blieben die tatsächlichen Erträge in einer Vielzahl von europäischen Mitgliedstaaten signifikant hinter den ursprünglichen Erwartungen des Gesetzgebers zurück. Das ZEW betont in seiner Analyse, dass die Erlösobergrenzen im europäischen Strommarkt zwar zu einem gewissen Teil Einnahmen erwirtschafteten, die Verteilung dieser Gelder jedoch zwischen den einzelnen Staaten stark variierte, was die mangelnde Planbarkeit und die hohe Volatilität solcher Instrumente verdeutlicht. Die zentrale Herausforderung für den fiskalischen Erfolg dieser Sondersteuern liegt laut den Forschern in der präzisen zeitlichen Abstimmung, dem sogenannten Timing. Da die Strompreise nach dem massiven Preisschock unmittelbar nach Ausbruch des Konflikts verhältnismäßig schnell wieder ein stabileres Niveau erreichten, verpuffte das steuerliche Potenzial in vielen Ländern nahezu wirkungslos. Während Länder wie Frankreich oder Belgien durch eine geschickte Implementierung während der extremen Hochpreisphase im Sommer 2022 noch substanzielle Erlöse sichern konnten, erzielten andere Staaten lediglich einen Bruchteil der prognostizierten Einnahmen. Die Studie unterstreicht, dass die Abhängigkeit von kurzfristigen Marktphasen ein massives Risiko für die Haushaltsplanung darstellt. Wenn das Zeitfenster für die Abschöpfung der Übergewinne verpasst wird, sinkt die Effizienz der Maßnahme drastisch, da die Basis für die Sonderbesteuerung durch die Marktkorrektur bereits wieder entzogen wurde. Neben der fiskalischen Bilanz untersuchte das ZEW auch die ökonomischen Begleiterscheinungen und potenziellen Marktverzerrungen durch diese Steuereingriffe. Erfreulicherweise konnten die Autoren keine Anhaltspunkte dafür finden, dass die Sondersteuern die langfristigen Investitionsanreize in nachhaltige Energien oder in den Ausbau der Infrastruktur signifikant negativ beeinträchtigt hätten. Dennoch mahnt die Studie zur Vorsicht: Es existieren durchaus Indizien dafür, dass Stromproduzenten ihre betriebswirtschaftlichen Strategien kurzfristig angepasst haben. So gibt es Hinweise auf ein strategisches Zurückhalten von Erzeugungskapazitäten, um unter den Bedingungen der künstlichen Erlösobergrenzen die eigene Profitabilität zu optimieren. Solche Verhaltensanpassungen sind kontraproduktiv für die Versorgungssicherheit und zeigen, dass regulatorische Eingriffe in den Markt oft unbeabsichtigte Auswirkungen auf das Firmenverhalten nach sich ziehen. Abschließend lässt sich festhalten, dass Übergewinnsteuern kein Allheilmittel sind und im Falle künftiger Krisen einer deutlich präziseren und schnelleren Ausgestaltung bedürfen, um sowohl den Staatshaushalt zu entlasten als auch Marktverzerrungen zu minimieren





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