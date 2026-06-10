Zermatt stimmt für Weltcup-Strecke: 96 Prozent Zustimmung zur Nutzungsplanrevision

Die Gemeinde Zermatt hat mit 96 Prozent Ja-Stimmen der Teilrevision des Nutzungsplanes für die Sportzonen zugestimmt. Damit wird der Umbau einer Piste für einen neuen Weltcup-Ski-Wettbewerb ab 2028 möglich. Die Zustimmung erfolgte nach dem Rückzug des einzigen Einspruchs.

Die Gemeinde Zermatt hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit der Teilrevision des Nutzungsplan es für die Sport zonen ( Ski ) sowie der Aufnahme von zwei Artikeln in die Bauordnung zugestimmt.

Wie die Gemeinde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, stimmten 96 Prozent der Bürger für die Vorlage, was 159 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen entspricht. Dieses Votum ebnet den Weg für den Umbau einer bestehenden Piste, um ab 2028 im März einen neuen Weltcup-Ski-Wettbewerb in Zermatt ausrichten zu können. Der Rückzug des einzigen Einspruchs in diesem Frühjahr hatte bereits kaum Zweifel am Ausgang der Abstimmung gelassen.

Der geplante Umbau umfasst neben der Anpassung der Trassenführung auch die Rodung von rund 8300 Quadratmetern Wald. Die Gemeinde Zermatt, der Internationale Skiverband (FIS) und Swiss-Ski haben bereits eine Vereinbarung getroffen, die die Austragung einer Weltcup-Etappe ab 2028 vorsieht. Diese Partnerschaft umfasst zudem die sommerliche Nutzung des Gletschers durch die Teams bis 2034. Marco Odermatt, der sich bereits auf ein Rennen in Zermatt freut, wäre einer der prominenten Teilnehmer.

Die neue Strecke wird auf 2850 Metern Höhe starten und 990 Höhenmeter bis ins Ziel überwinden. Die oberen zwei Drittel der Strecke sind neu konzipiert, während das letzte Drittel der alten Trasse des historischen Gornergrat-Rennens entspricht, das bis 1967 fester Bestandteil des internationalen Kalenders war. Die Zustimmung der Bevölkerung unterstreicht das Vertrauen in die Fähigkeit Zermatts, alle Anforderungen für die Ausrichtung einer Weltcup-Etappe zu erfüllen. Das Projekt ist nicht nur sportlich bedeutend, sondern auch wirtschaftlich für die Region.

Die Gemeinde erhofft sich positive Impulse für den Tourismus und die lokale Wirtschaft. Gleichzeitig wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, indem die sommerliche Nutzung des Gletschers durch Teams ermöglicht wird, ohne die Umwelt übermäßig zu belasten. Die Abstimmung zeigt, dass die Zermatter Bürger hinter diesem Großprojekt stehen, das die Tradition des Skisports im Ort fortsetzt und gleichzeitig neue Maßstäbe setzt. Mit der neuen Weltcup-Strecke kehrt Zermatt nach Jahrzehnten wieder in den internationalen Spitzensport zurück, was sowohl Einheimische als auch Gäste begeistert





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