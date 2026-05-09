Zentrum für Pflege und Betreuung 'Pfauen' blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Das 'Pfauen' blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, da es zum dritten Mal in Folge schwarze Zahlen geschrieben hat. Ralph Möller ist neuer Gastgeber im 'Pfauen', nachdem er mehr als 20 Jahre Direktor des Bad Zurzacher Parkhotels war.

Das Zentrum für Pflege und Betreuung ' Pfauen ' blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der frühere Parkhotel-Direktor Ralph Möller ist neuer Gastgeber im ' Pfauen '. Das ' Pfauen ' hat Schwarzziffer geschrieben, zum dritten Mal in Folge.

Geschäftsführerin Anna Gyr und Stiftungsratspräsident Daniel Holenstein erklären bei der Präsentation des Jahresberichts, weshalb der Gewinn leicht tiefer fiel als im Vorjahr, einen Meilenstein für 2025 erreicht wurde und einen besonderen Brief für einen 'Herzensmoment' sorgte. Das 'Pfauen' erzielte im vergangenen Jahr einen Gewinn von 198'000 Franken. Das Betriebsergebnis Ebit - der Gewinn vor Zinsen und Steuern - betrug 1 Million Franken. Im Vorjahr waren es noch 1,1 Millionen Franken.

Die Pflegestufe stieg erneut von 7,9 auf 8,1, was zur Steigerung der Zahl der Pflegetage führte. Dadurch konnte der Pflegeertrag gesteigert werden. Die Auslastung beträgt 100 Prozent, alle 72 Betten sind belegt. Ralph Möller ist neuer Bereichsleiter Hotellerie und Facility-Management im 'Pfauen'.

Das 'Pfauen' ist im Austausch mit anderen Pflegezentren in der Region, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Seit 2024 ist bekannt, dass das Zurzibiet bis 2040 insgesamt 170 neue Betten braucht. Rückenwind plus hat die Kündigung des Vertragsverhältnisses mit dem 'Pfauen' angefochten, weshalb der Fall aktuell beim Bezirksgericht liegt. Heimarzt Jörg Klaws sorgt ab März 2025 für das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten direkt im Pflegezentrum





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