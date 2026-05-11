Zentralvorstand Suisseporcs: Stilllegungskonzept zur Stabilisierung der Schlachtpreise

Der Branchenverband Suisseporcs hat ein Konzept zur Stabilisierung der Schlachtpreise für Schweinefleisch erarbeitet. Das Konzept sieht vor, dass vor allem Schweinehalden kurz vor der Betriebsaufgabe zu einem vorzeitigen Ausstieg motiviert würden, um den Absatz von Schlachtfleisch zurückzusetzen und dem Fleischpreis zu helfen. Als Richtgrösse stehen 2000 Franken pro Tier im Raum - bezahlt aus einem Fonds, in den alle Schweinehalter einzahlen.

Der Schlachtpreis für Schweine fleisch ist seit Wochen tief. Pro Kilogramm gibt es momentan 3,70 Franken. Über einen Franken weniger als noch vor einem Jahr. Demzufolge lässt sich sagen, dass zu viele Schweine auf dem Markt sind.

Seit dem August ist das Angebot größer als die Nachfrage, wie Roman Winiger, Mitglied des Zentralvorstands der Suisseporcs und Präsident der Sektion Zentralschweiz, bestätigt. `'Es kam zu Lagerbeständen.

' In der Folge kam es Anfang des Jahres zu einem Preisschock: Innerhalb einer Woche fiel der Schlachtpreis pro Kilogramm um 70 Rappen





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