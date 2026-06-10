Zehn Monate Haft für sexuelle Belästigung und Cockpit-Zugangsversuch auf Swiss-Flug

Gegen einen belgischen Passagier, der auf einem Swiss-Flug von New York nach Zürich eine Flugbegleiterin sexuell belästigte und ins Cockpit eindringen wollte, wurde eine mehrjährige Haftstrafe verhängt.

Ein 43-jähriger belgischer Passagier wurde von einem US- Bundesgericht in New Jersey zu zehn Monaten Haft, einem Jahr Bewährung und einer Schadensersatzzahlung von 73.000 Dollar verurteilt.

Die Tat ereignete sich auf einem Swiss-Flug von New York nach Zürich. Der Mann hatte eine Flugbegleiterin sexuell belästigt, versucht, ins Cockpit einzudringen, und einen weiteren Flugbegleiter körperlich angegriffen. Kurz nach dem Start ging er auf eine Mitarbeiterin zu, fasste ihr an die Brüste, schüttelte sie und beschimpfte sie.

Zudem soll er Morddrohungen ausgestoßen haben. Als er versuchte, die Tür zum Cockpit zu öffnen, wurde er von einem Kollegen zurückgehalten, den er mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Besatzung überwältigte den Aggressor und fixierte ihn mit Mitteln an Bord. Aus Sicherheitsgründen entschloss sich die Pilotin, den Flug nach nur einer Stunde abzubrechen und nach Newark zurückzukehren.

Dort wurde der Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Belgier durch sein rücksichtsloses Verhalten eine erhebliche Gefahr für den Flugbetrieb und die Menschen an Bord darstellte. Die strafrechtliche Verurteilung umfasst zusätzlich eine dreijährige Bewährungszeit nach der Haftentlassung und die Pflicht, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Die Schadensersatzzahlung von 73.000 Dollar geht an die betroffenen Swiss-Mitarbeiter für erlittene Traumata und mögliche Einkommensausfälle.

Die Fluggesellschaft Swiss lobte das professionelle Eingreifen der Crew und kündigte an, die Sicherheitsprotokolle weiter zu schärfen





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