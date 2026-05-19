Zehn Jahre treff.punkt Wettingen: Porträts von Geflüchteten und ihre Wege in der Aargauer Gesellschaft

Der Wettinger Verein treff.punkt präsentiert eine Broschüre über 22 Menschen, die nach ihrer Flucht in der Schweiz ein neues Leben aufgebaut haben. Die Geschichten zeigen die Herausforderungen der Integration und wie entscheidend Unterstützung durch Freiwilligengruppen ist.

Zum zehnten Jubiläum des Wettinger Vereins treff.punkt ist eine Broschüre mit Porträts von 22 Menschen erschienen, die nach ihrer Flucht im Kanton Aargau ein neues Leben aufgebaut haben – trotz großer Herausforderungen.

Der Verein, der seit 2016 Geflüchtete mit kostenlosen Deutschkursen, Begegnungsangeboten und Unterstützung im Alltag begleitet, hat die Broschüre «Angekommen nach der Flucht» veröffentlicht, die bei einer Vernissage im Pfarreizentrum St. Anton in Wettingen vorgestellt wurde. Dadurch sollen konstruktive und menschliche Aspekte des Ankommens im Vordergrund stehen, nicht nur statistische Debattenzuführen. Die porträtierten Menschen erzählen von ihren Erfahrungen und Mühen, die mit der Integration verbunden waren. Ein Beispiel ist Ghirmay Habte aus Eritrea.

Er lernte nachts Deutsch, um in seinem Beruf als Assistenzkraft im Gesundheitswesen Fuß zu fassen. Heute arbeitet er bei der Spitex Wettingen und lebt mit seiner Familie in der Schweiz. Erinnerlich erzählt er, wie wichtig die Sprache für ihn war. Auch Airola Selimi aus Albanien berichtet in der Broschüre von ihrer Familie, die 2021 in die Schweiz floh.

Sie mussten ihren Lebensaufbau aufgeben und begannen teilweise von Neuem. Die Familie lebt nun in Neuenhof, Selimi und ihr Mann arbeiten bei McDonald’s und sie selbst engagiert sich als Freiwillige beim Deutschunterricht. In den Porträts wird die reale Perspektive auf Migration dargestellt. Die Erfahrungen weichen oft deutlich von Schlagzeilen über Asylzahlen oder Kosten ab.

Der Fokus liegt hier auf individuellen Erfolgsgeschichten, die manchmal von enormen Anstrengungen geprägt sind. Viele der Geflüchteten konnten sich beruflich etablieren, beispielsweise im Gesundheitswesen, aber auch im Handwerk oder in der Gastronomie. Die Broschüre thematisiert jedoch auch die anhaltenden Probleme: Die schwierige Wohnungssuche, unsichere Löhne und die复杂uiten des Asylverfahrens. Demnach zeigt sich, dass Integration eine Hodabeit und Zusammenarbeit zwischen Geflüchteten, Vereinen und der Bevölkerung erfordert





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