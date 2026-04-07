Zecken im Frühling: Schutz vor FSME und Borreliose

Mit steigenden Temperaturen werden Zecken aktiv und stellen eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar. Dieser Artikel gibt Tipps, wie man sich vor Zeckenbissen und den dadurch übertragenen Krankheiten FSME und Borreliose schützen kann.

Im Frühling steigt das Risiko, von Zecken gebissen zu werden, deutlich an. Doch wie kann man sich effektiv vor diesen kleinen Spinnentieren schützen? Zecken sind im Frühling besonders aktiv und können gefährliche Krankheiten wie FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) und Borreliose übertragen. Um das Risiko einer Infektion zu minimieren, sind Schutz maßnahmen, regelmäßige Kontrolle n und im besten Fall eine Impfung von entscheidender Bedeutung.

\Zecken halten sich bevorzugt in Wäldern, Wiesen und generell in der Natur auf. Sobald die Temperaturen steigen, werden sie aktiv und lauern im Gras oder Unterholz auf potentielle Wirte. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Zecken von Bäumen fallen. Stattdessen warten sie geduldig auf vorbeigehende Tiere oder Menschen, um sich an ihnen festzusaugen. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist besonders tückisch, da es gegen die durch Viren ausgelöste Erkrankung keine spezifische medikamentöse Behandlung gibt. Oft beginnt die FSME mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber und Müdigkeit. In einer zweiten Phase kann die Infektion jedoch das zentrale Nervensystem angreifen und schwere Entzündungen der Hirnhaut verursachen. Auch die Borreliose kann sich durch unspezifische Symptome wie Müdigkeit und Kopfschmerzen bemerkbar machen. Ein charakteristisches Warnsignal für Borreliose ist die sogenannte Wanderröte, eine ringförmige Hautveränderung, die sich nach einem Zeckenstich bilden kann und sofort ärztlich abgeklärt werden muss. Die richtige Kleidung kann einen großen Unterschied machen. Lange Hosen, idealerweise aus hellem Stoff, erleichtern die frühzeitige Erkennung der dunklen Parasiten. Neben dem Schutz durch Kleidung ist die regelmäßige Kontrolle des Körpers nach einem Aufenthalt im Freien unerlässlich.\Nach einem Spaziergang, selbst wenn die Lust fehlt, sollte eine gründliche Untersuchung des Körpers auf Zecken erfolgen. Diese kurze Zeitspanne von 3–4 Minuten kann entscheidend sein. Zecken verstecken sich gerne an warmen und geschützten Stellen wie Kniekehlen, Achselhöhlen oder im Nacken. Auch der Intimbereich sollte sorgfältig kontrolliert werden. Wer mit Haustieren wie Hunden oder Katzen zusammenlebt, kennt das Problem: Haustiere bringen oft Zecken aus dem Gebüsch mit nach Hause. Zecken nutzen das dichte Fell der Tiere als Transportmittel und können dann auf den Menschen übertragen werden. Daher ist es wichtig, Haustiere nach jedem Spaziergang auf Zecken zu untersuchen und gegebenenfalls einen geeigneten Zeckenschutz zu verwenden, um zu verhindern, dass die Parasiten in die Wohnung gelangen. Sollte man eine Zecke entdecken, ist schnelles Handeln gefragt. Mit einer feinen Pinzette kann die Zecke hautnah gefasst und langsam herausgezogen werden. Eine anschließende Desinfektion der Einstichstelle reduziert das Infektionsrisiko zusätzlich. Achten Sie auf mögliche Symptome wie Hautausschläge oder grippeähnliche Beschwerden und suchen Sie im Zweifelsfall einen Arzt auf





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