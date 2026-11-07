Zalando bekämpft Grössenbedingte Retouren durch neue Bestellregeln

Zalando führt eine Funktion ein, um Mehrfachbestellungen zu reduzieren. Seit Oktober gilt in der Schweiz eine Empfehlung für nur eine Grösse, um die hohe Retourenquote zu senken.

Der Online-Versandhändler Zalando hat im Oktober eine neue Funktion in der Schweiz eingeführt, um die Zahl der grössenbedingten Retouren signifikant zu reduzieren. Kunden werden künftig aufgefordert, bei der Bestellung klar zwischen verschiedenen verfügbaren Grössen zu wählen, anstatt mehrere Exemplare des gleichen Artikels in unterschiedlichen Grössen zu kaufen. Diese Massnahme zielt darauf ab, den ökologischen und logistischen Aufwand durch Rücksendungen zu minimieren, die durch unsichere Grössenentscheidungen entstehen. Die Plattform nutzt dabei historische Kaufdaten und Markeninformationen, um fundierte Vorschläge zu machen und den Bestellprozess zu optimieren.

Moderne Technik gegen den Oversize-Trend

Zalando registriert europaweit aktuell eine extrem hohe Retourenquote von insgesamt fünfzig Prozent der bestellten Artikel. Laut Pelin Anli Bedirhanoglu, der Director Size & Fit bei Zalando, gehen bis zu jede zweite dieser Rücksendungen ausschliesslich auf Probleme mit der Grösse oder der Passform zurück. Dies stellt eine der komplexesten Herausforderungen im modernen Online-Handel dar und wird zusätzlich durch den anhaltenden Oversize-Trend in der Modebranche verschärft. Viele vermeintlich normal geschnittene Kleidungsstücke, wie Sweatshirts, fallen nach dem Auspacken oft deutlich grösser aus als erwartet, was Kunden dazu veranlasst, zusätzliche Grössen zur Probe zu bestellen. Das neue Tool soll genau diese Unsicherheit durch präzisere Empfehlungen adressieren.

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Automatisierte Vorschläge mit opt-out Funktion

Die neue Funktion erscheint in der Bestellübersicht nur in den Fällen, in denen das System mit hoher Sicherheit davon ausgeht, dass die berechnete Grössenempfehlung für den Kunden akkurat ist. Wie ein Beispiel einer Kundin aus Zürich zeigt, erscheint dann eine Meldung mit der Frage, ob eine Rücksendung vermieden werden soll, und die für wahrscheinlich gehaltene Grösse ist bereits vorausgewählt. Um doch beide Grössen bestellen zu können, muss der Nutzer aktiv ein zweites Häkchen setzen und somit explizit auf den Vorschlag verzichten. Dieser Prozess soll informierte Kaufentscheidungen ermöglichen, ohne die Kaufentscheidung des Kunden gänzlich vorzugeben, da Mehrfachbestellungen technisch weiterhin möglich bleiben.

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Langfristige Strategie und internationale Erprobung

Die Einführung dieser Massnahme ist das Ergebnis eines über ein Jahr dauernden Pilottests, der bereits im Jahr 2025 in einer Vorstufe erprobt wurde. Bevor sie jetzt weltweit und spezifisch auch in der Schweiz eingeführt wurde, dient sie dazu, die Effizienz der Grössenfindung zu steigern. Pelin Anli Bedirhanoglu betont dabei, dass es sich nicht um eine Erziehungsmassnahme handelt, sondern um eine unterstützende Funktion. Die Tools helfen den Kundinnen und Kunden dabei, besser informierte Entscheidungen zu treffen, während das endgültige Auswahlrecht jederzeit beim Käufer liegt. Ziel ist es letztlich, dass sich alle Parteien von der Reduzierung der Retourenquote profitieren, da niemand gerne Pakete zurückschicken muss.

Verbesserung der virtuellen Anprobe und zukünftige Schritte

Nach der Auswahl der Grösse erhalten die Kunden massgeschneiderte Grössenempfehlungen und Zugriff auf eine virtuelle Umkleidekabine. In dieser können sie visualisieren, wie unterschiedliche Grössen an ihrem persönlichen digitalen Avatar aussehen würden, um einen authentischeren Eindruck der Kleidungsstücke zu gewinnen. Zalando verbessert kontinuierlich die Produktdarstellung auf den Produktseiten unter anderem durch dynamisches Bild- und Videomaterial. Pelin Anli Bedirhanoglu räumt ein, dass es technisch nach wie vor eine grosse Herausforderung ist, neben der Grösse auch das tatsächliche optische Erscheinungsbild eines Kleidungsstücks am individuellen Kunden visuell akkurat darzustellen, weshalb noch viel manuelle Arbeit in die Entwicklung fliesst.