Ein gestürzter Patient hustete wochenlang. Im Kantonsspital Aarau entdecken Ärzte ein Zahnimplantat in der Lunge und entfernen es erfolgreich via Bronchoskopie.

Das Kantonsspital Aarau hat ein Zahnimplantat aus der Lunge eines Patienten entfernt, das seit Oktober 2025 dort eingewandert war. Der Mann, im Text als Alois B. bezeichnet, litt wochenlang unter starkem Husten und Atemnot, nachdem er bei der Gartenarbeit gestürzt war. Die medizinische Diagnose war zunächst schwierig, da die Symptome eher auf ein Herzproblem hindeuteten.

Ursprung des Fremdkörpers durch Sturz im Oktober

Die Geschichte beginnt im Oktober 2025, als Alois B. bei der Arbeit auf einem Gemüsebaubetrieb seines Sohnes stürzte. Er fiel wie ein Mehlsack ins Gesicht und verletzte sich erheblich. Seine Lippe wurde aufgerissen, die Schulter wurde ausgekugelt und ein Schneidezahnimplantat war spurlos verschwunden. In der Folgezeit litt der Patient unter anhaltendem Husten und Atemnot, was ihn dazu brachte, im Dezember seinen Hausarzt aufzusuchen.

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Da Alois B. an Herzrhythmusstörungen leidet und unter geschwollenen Beinen litt, geriet zunächst das Herz in den Fokus der Diagnostik. Die kardiologischen Untersuchungen brachten jedoch keine Erklärungen für die Beschwerden. Da keine Besserung durch die Behandlungen eintrat, bat der Patient schließlich selbst um eine Computertomografie des Brustkorbs, um weiteren Aufschluss zu erhalten. Diese Entscheidung war entscheidend für die spätere Diagnose.

Seltene Diagnose durch CT und Pneumologen am KSA

Die Computertomografie (CT) des Brustkorbs brachte schließlich Licht ins Dunkel. Die Aufnahmen zeigten einen auffälligen, metallisch wirkenden Fremdkörper in den Atemwegen des Patienten. Alois B. wurde daraufhin an das Kantonsspital Aarau (KSA) überwiesen. Dort wurden die Pneumologen Dr. med. Arjith Naduvilekoot und Prof. Dr. med. Hans-Joachim Kabitz hinzugezogen, um die Situation zu beurteilen.

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In einem Gespräch mit dem Patienten kam der entscheidende Hinweis zutage: Alois B. vermisste sein Zahnimplantat seit dem Sturz. Die Pneumologen betonen, dass die verzögerte Diagnose völlig verständlich ist. Husten hat zahlreiche Ursachen, und ein verschlucktes Zahnimplantat ist keine typische erste Verdachtsdiagnose. Der Patient hatte den Zusammenhang zwischen dem fehlenden Implantat und seinen Beschwerden ebenfalls nicht erkannt. Das CT bestätigte nun, dass das abgebrochene Implantat tief in einem Bronchus des rechten unteren Lungenlappens steckte.

Gefahr für Blutgefäße und komplexer Entfernungsprozess

Die Position des Implantats war riskant, da seine scharfen Kanten sich in der Schleimhaut verhakt hatten. Jede Bewegung des Patienten drohte, das umliegende Gewebe zu verletzen oder sogar ein größeres Blutgefäß zu schädigen. Zudem behinderte der Fremdkörper den Abtransport von Schleim, was das Risiko einer Lungenentzündung erhöhte. Das Behandlungsteam am KSA bereitete die Entfernung daher sehr sorgfältig vor.

Neben den Pneumologen standen Experten der Thoraxchirurgie und der Intensivmedizin für den Fall von Komplikationen bereit. Die Ärzte entschieden sich für eine Bronchoskopie, eine Lungenspiegelung. Bei diesem Eingriff wird ein Bronchoskop eingeführt, um die Atemwege von innen zu untersuchen und zu behandeln. Ziel war es, das Implantat behutsam aus dem Gewebe zu lösen und anschließend zu bergen, ohne das Gewebe weiter zu schädigen.

Erfolgreiche Operation und Erholung des Patienten

Während der Bronchoskopie lösten die Ärzte das Implantat vorsichtig aus der Schleimhaut. Mit einem sogenannten Dormia-Körbchen, das den Fremdkörper umschloss, konnten sie ihn sicher bergen. Da das Zahnimplantat jedoch zu groß war, um durch den Beatmungsschlauch gezogen zu werden, mussten die Ärzte das Instrument und das Implantat gemeinsam entfernen. Anschließend sicherten die Ärzte die Atemwege des Patienten erneut, um Komplikationen zu verhindern.

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Der Eingriff verlief ohne Blutungen oder weitere Komplikationen. Dr. med. Arjith Naduvilekoot hebt hervor, dass für den Erfolg nicht nur Erfahrung und spezielle Instrumente wichtig waren, sondern vor allem die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche. Für Alois B. bedeutete die Operation das Ende einer langen Leidenszeit. Der Husten verschwand vollständig, das Atmen fiel ihm wieder leichter und auch die Schlafqualität verbesserte sich deutlich.

Der Patient fasste seine Erleichterung mit den Worten zusammen: Ab dem Zeitpunkt der erfolgreichen Behandlung fühlte er sich gleich wieder fünf Jahre jünger. Dieser Zustand markierte eine klare Wende nach Wochen der Beschwerden. Die Pneumologie und Schlafmedizin am Kantonsspital Aarau ist auf Erkrankungen der Atmungsorgane spezialisiert. Die Abteilung verfügt über spezialisierte Labore und verfügt über Expertise in der Entfernung von Fremdkörpern aus den Atemwegen, was diesen Erfolg ermöglichte.